Австрія надає чергову допомогу Україні та Молдові у зв’язку з 1000-м днем повномасштабного вторгнення Росії в Україну (19 листопада).
Додаткові 8 мільйонів євро спрямують на гуманітарні потреби, повідомили на сайті міністертсва закордонних справ Австрії.
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Нова Допомога Україні від Австрії - що відомо
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг наголосив на непохитній підтримці України з боку Австрії.
"Тисячу днів тому ми прокинулися в зовсім іншому світі. У світі, в якому війна повернулася до Європи", – зазначив він.
Кошти спрямують:
- 5 мільйонів євро – на гуманітарне розмінування сільськогосподарських угідь в Україні (проєкт Всесвітньої продовольчої програми ООН).
- 3 мільйони євро – на гуманітарну допомогу Україні та Молдові (Міжнародний комітет Червоного Хреста, Дитячий фонд ООН, Фонд ООН у галузі народонаселення).
Україна запросила Австрію до коаліції з розмінування
30 жовтня Міноборони України запросило Австрію долучитися до Коаліції розмінування та інвестувати у виробництво електронних засобів захисту цивільного населення від ракет і безпілотників.
Австрія вже долучилася до важливих ініціатив з відновлення енергетичної інфраструктури, реабілітації наших цивільних людей, розмінування.