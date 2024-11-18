Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Бароо заявив, що його країна досі розглядає можливість зняття обмеження на удари далекобійною зброєю по території Росії, повідомляє Reuters.

Франція може дозволити Україні використовувати далекобійні ракети вглиб Росії

За словами міністра, Франція вже раніше заявляла, що розгляне можливість надання Україні дозволу на використання далекобійної зброї для ударів по російських цілях, з яких ведеться обстріл української території.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Бароо зауважив, що це не нова позиція.

Advertisement

Раніше французьке видання Le Figaro писало, що Британія та Франція дозволили Україні завдавати ударів углиб території Росії ракетами SCALP/Storm Shadow, однак потім змінила свій текст і прибрала ці дані з власного матеріалу.

США дозволили Україні застосовувати ракети ATACMS для ударів углиб РФ

17 листопада чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити ракетами ATACMS углиб території Росії.

Ракети можуть використати спочатку проти російських і північнокорейських військ для захисту ЗСУ на Курщині в Росії.

За даними офіційних осів США, дозвіл ухвалили у відповідь на рішення країни-агресора залучити війська КНДР у війну.

Президент США Джо Байден раніше заявляв, що його адміністрація працює над питанням зняття обмежень для ударів ЗСУ далекобійною зброєю вглиб Росії.

Advertisement

Уряд Великої Британії підтримує ідею ударів ЗСУ ракетами Storm Shadow по цілях у Росії.

Україна очікує на дозвіл Великої Британії завдавати ударів зброєю далекого радіусу дії по території РФ.