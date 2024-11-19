Сьогодні виповнюється 1000 днів відтоді, як Росія розпочала свою варварську повномасштабну війну проти України.

Насправді ж, якщо поставити цю дату в належний контекст, то вже 3 918 днів, як Росія розпочала свою загарбницьку війну проти України. Це сталося, по суті, 27 лютого 2014 року, коли вона розпочала свою військову агресію. Спочатку для того, щоб захопити контроль над українським Кримом і Донбасом.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ці понад 10 років, і особливо останні 1000 днів війни, сколихнули світ і показали, хто є хто: ті, хто на боці світу, який живе за правилами, дотримується принципів Статуту ООН і міжнародного права, хто підтримує демократію і розглядає Україну як жертву російського імперіалізму останніх днів; і ті, хто відкрито приєднується до деспотизму і цинічного підходу «сила є право», підтримуючи його неявно під виглядом «сидячих на паркані» або «умиротворителів».

Advertisement

З часів Гітлера і нацистів ми не були свідками такої геноцидної ненависті, звірств і спроб не просто захопити територію, а взагалі знищити європейську націю, її культуру та ідентичність. Путінські поплічники досі нахабно закликають до ліквідації українців (як окремого народу) та їхньої держави, а також до підриву західної демократії.

Advertisement

Буча, Маріуполь, руйнування Каховської греблі, перетворення Запорізької атомної електростанції на «ядерного заручника», безперервні масовані ракетні та безпілотні обстріли українських міст та критично важливої енергетичної інфраструктури, звірства, скоєні проти українських військовополонених та захоплених цивільних осіб, назавжди увійшли в історію як гротескні риси геноцидного наступу Росії проти України.

Але навіть якщо останні 1000 днів незламності українців вимагали, кажучи словами Черчилля, «крові, поту і сліз», вони також стали свідками «найтемніших» і «найкращих» годин України. Героїзм, стійкість і творчість, продемонстровані українським народом і його керівництвом у воєнний час, також увійдуть в історію.

Advertisement

Так само, як і підтримка демократичного світу, яка була і залишається життєво важливою.

Після тисяч днів відважного опору і в ширшій справі свободи - незважаючи на втрати, труднощі і розчарування, які вона пережила - Україна не збирається здаватися. Вона сповнена рішучості боротися за справедливе завершення війни і покладається на своїх друзів і прихильників, які зроблять усе необхідне для цього.

Kyiv Post пишається тим, що став глобальним голосом України в цей визначальний момент історії.

Advertisement

Ми й надалі робитимемо все можливе, щоб забезпечити належне висвітлення, розуміння та оцінку боротьби України за свободу, яку вона веде за підтримки своїх союзників, близьких і далеких, а також завдяки тому, що вони розуміють все.