Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод провів офіційну зустріч з міністром оборони Данії Трольсом Лундом Пульсеном.

Президент СКУ подякував міністру оборони Данії за всю надану Україні підтримку під час повномасштабної війни: літаки Ф-16, артилерію та 21 пакет військової допомоги.

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Павло Ґрод закликав Данію продовжувати підтримувати Україну військовою допомогою та сприяти передачі арештованих російських активів для закупівлі зброї.

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У відповідь міністр оборони Данії підтвердив готовність країни надавати Україні подальшу підтримку.

Міністр зазначив, що країна вже придбала 18 артилерійських систем “Богдана” в Україні й активно закликає інші скандинавські країни наслідувати данську модель інвестування в українську оборонну промисловість.

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За його словами, Данія також планує виділити кошти на закупівлю зброї для України до кінця року.

“Ми зробимо все, що в наших силах, щоб підтримувати Україну,” — наголосив Трольс Лунд Пульсен.

Сторони також обговорили питання підтримки України міжнародними партнерами, необхідність інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

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