Президент Світового Конґресу Українців Павло Ґрод провів офіційну зустріч з міністром оборони Данії Трольсом Лундом Пульсеном.

Президент СКУ подякував міністру оборони Данії за всю надану Україні підтримку під час повномасштабної війни: літаки Ф-16, артилерію та 21 пакет військової допомоги.

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Павло Ґрод закликав Данію продовжувати підтримувати Україну військовою допомогою та сприяти передачі арештованих російських активів для закупівлі зброї.

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У відповідь міністр оборони Данії підтвердив готовність країни надавати Україні подальшу підтримку.

Міністр зазначив, що країна вже придбала 18 артилерійських систем “Богдана” в Україні й активно закликає інші скандинавські країни наслідувати данську модель інвестування в українську оборонну промисловість.

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Наразі військовослужбовці розпочали інтенсивний курс підготовки.

За його словами, Данія також планує виділити кошти на закупівлю зброї для України до кінця року.

“Ми зробимо все, що в наших силах, щоб підтримувати Україну,” — наголосив Трольс Лунд Пульсен.

Сторони також обговорили питання підтримки України міжнародними партнерами, необхідність інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

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Голова AUD: Association af Ukrainere i Danmark / Асоціація Українців Данії порушила питання продовження тимчасового захисту для українських біженців після 2025 року.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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