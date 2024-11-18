Лідера банди рекетирів, яка тероризувала жителів Закарпатської області, затримали у Празі.
Учасники угруповання вимагали гроші у громадян під вигаданими приводами та погрожували фізичною розправою, повідомила Служба безпеки України (СБУ).
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У Чехії викрили лідера злочинного угруповання з України
У 2021 році ватажок банди намагався "вибити" 110 тисяч доларів з підприємця, але був затриманий.
Однак, йому вдалося втекти з України перед судом.
Завдяки спільним зусиллям СБУ, Національної поліції, Інтерполу та правоохоронних органів Чехії, рекетира затримали у Празі.
Наразі планується його екстрадиція в Україну, де йому загрожує до семи років ув'язнення за вимагання.
У Києві викрили банду рекетирів, яку очолював громадянин РФ
У вересні Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців та гостей Києва.
У столиці затримали чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за низку злочинів.
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Після виходу на волю фігуранти об’єдналися в злочинну групу та продовжили кримінальну діяльність. Вони відстежували успішних підприємців та фрилансерів, після чого під вигаданими приводами вимагали в них гроші.