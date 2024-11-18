Лідера банди рекетирів, яка тероризувала жителів Закарпатської області, затримали у Празі.

Учасники угруповання вимагали гроші у громадян під вигаданими приводами та погрожували фізичною розправою, повідомила Служба безпеки України (СБУ).

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У Чехії викрили лідера злочинного угруповання з України

У 2021 році ватажок банди намагався "вибити" 110 тисяч доларів з підприємця, але був затриманий.

Однак, йому вдалося втекти з України перед судом.

Завдяки спільним зусиллям СБУ, Національної поліції, Інтерполу та правоохоронних органів Чехії, рекетира затримали у Празі.

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Наразі планується його екстрадиція в Україну, де йому загрожує до семи років ув'язнення за вимагання.

У Києві викрили банду рекетирів, яку очолював громадянин РФ

У вересні Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців та гостей Києва.

У столиці затримали чотирьох бандитів-рецидивістів, які раніше відбували покарання за низку злочинів.

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Після виходу на волю фігуранти об’єдналися в злочинну групу та продовжили кримінальну діяльність. Вони відстежували успішних підприємців та фрилансерів, після чого під вигаданими приводами вимагали в них гроші.