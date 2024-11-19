Збірна України з футболу перемогла збірну Албанії у своєму завершальному матчі Ліги націй-2024/2025.

Тепер синьо-жовті будуть боротися за вихід до вищого дивізіону Ліги націй.

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Рахунок матчу — 2:1.

Голами за збірну України відзначилися Олександр Зінченко (на 4 хв.) та Роман Яремчук (10 хв.).

За збірну Албанії голом з пенальті відзначився Недім Байрамі (74 хв.).

Матч Албанія-Україна. Ліга націй. Група 1 Ліга В

Склади команд:

Україна - 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко (к), 16. Віталій Миколенко, 2. Юхим Конопля, 21. Іван Калюжний, 7. Михайло Мудрик, 17. Олександр Зніченко, 8. Георгій Судаков, 19. Олексій Гуцуляк, 9. Роман Яремчук.

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Албанія - 1. Томас Стракоша, 2. Іван Балію, 18. Ардіан Ісмайлі, 5. Мараш Кумбула, 3. Маріо Мітай, 9. Крістіан Аслані, 20. Юльбер Рамадані, 14. Казім Лячі, 19. Мірлінд Даку, 9. Ясір Асані, 17. Ернест Мучі.

Більше по темі Збірна України здобула перемогу над збірною Грузії У третьому матчі у групі 1 Ліги В у Лізі націй 2024/2025 збірна України мінімально перемогла збірну Грузії.

Синьо-жовті вперше зіграли на стадіоні Air Albania у Тирані. Утім з місциною українці знайомі.

У лютому 2005 року на стадіоні «Кемаль Стафа», на місці якого й побудовано Air Albania, українська збірна провела єдиний поєдинок на албанській землі, перемігши господарів у межах відбору до ЧС-2006.

Збірна Україна нагадала про 1000 день повномасштабної війни в України

Після забитого м’яча у Тирані українські футболісти нагадали про тисячний день повномасштабної війни в Україні.

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Фото: скріншот з відео

Матч Грузія-Чехія. Ліга націй. Група 1 Ліга В

Збірна Чехії здобула перемогу над командою з Грузії. Гра закінчилася із рахунком 2:1.

Кадрові проблеми синьо-жовтих

До листопадових спарених матчів збірна Україна підійшла з низкою травмованих гравців основного складу.

Зокрема, через травми цього місяця матчі Ліги нації пропускають:

Віталій Буяльський

Віктор Циганков

Владислав Ванат

Натомість дебютний виклик до збірної України отримав 20-річний Єгор Ярмолюк з "Брентфорда".

В інтерв’ю Українській асоціації Футболу дебютант розповів, що його добре прийняли у колективі.

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Ярмолюк зазначив, що має за мету зіграти два матчі та допомогти команді тріумфувати.

"Для мене буде успіхом дебютувати за збірну та виграти 2 гри", — розповів гравець "Брентфорда".

За два дні до гри захисник київського «Динамо» Олександр Тимчик був вимушений залишити турецький табір підготовки збірної України. Причина цього невідома.

Замість нього дебютний виклик до лав синьо-жовтих отримав гравець львівського «Руху» Олексій Сич. Він постійний гравець українських збірних U21 та U23.

"Я був здивований і щасливий. Це новий етап мого життя. Я будь-якої миті був готовий виїхати до табору збірної. Це велика несподіванка, і я дуже радий, що опинився тут", — розповів гравець "Руху".

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Сич зіграв останні 10 хвилин у другому матчі проти Албанії.

У Лізі націй 2024/2025 українські дебютанти мають вдалі моменти з перших хвилин. Чого тільки варта робота Івана Калюжного ("Олександрія"), Олексія Гуцулюка ("Полісся") та Олександра Назаренка ("Полісся") у першому матчі проти Грузії.

Турнірна таблиця групи 1 Ліги В Ліги націй

Команда Матчі Голи Очки

Чехія 6 +1 11

Україна 6 0 8

Грузія 6 +1 7

Албанія 6 -2 7

Україна-Албанія. Історія матчів

До сьогоднішнього матчу збірні України та Албанії зіграли між собою сім разів.

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З них дві товариські гри, по два матчі у межах кваліфікації на Чемпіонат світу-1998 і Чемпіонат світу-2006 та одна зустріч у Лізі націй.

Україна п’ять разів здобувала перемогою над збірною Албанії.

Ще один матч був зіграний у внічию.

Нова форма збірної України

За кілька днів до початку третього туру Ліги Нації синьо-жовті презентували нову форму на сезон-2024/2025 від бренду Adidas.

Відтепер Adidas - ексклюзивний постачальник форм для всіх збірних Української асоціації футболу.

Домашня та виїзна форми натхнені прапором України, мають легендарні три смужки на плечах та гасло «СЛАВА УКРАЇНІ!» на спині.

Це не остаточний варіант форми для синьо-жовтих. Команда Adidas працює над ексклюзивним дизайном для одягу українських збірних. Його презентація відбудеться згодом.

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Як Україна може потрапити на Чемпіонат світу-26 через Лігу націй

У європейській зоні на мундіаль будуть розігрувати 16 путівок у двох раундах відбору. Ліга націй УЄФА дійсно може стати запасним квитком синьо-жовтих на ЧС-26.

Зокрема, від місць, які займуть учасники Ліги націй, залежить до якої групи вони потрапляють у відборі ЧС-2026.

Варіанти груп два: по чотири збірні та по п’ять.

Для команд, які потрапляють у групу по п’ять збірних, кваліфікація на мундіаль розпочнеться у березні або в червні 2025 року, якщо вони все ще братимуть участь у чвертьфіналі Ліги націй УЄФА.

Збірні, розбиті на групи по чотири учасники, розпочнуть кваліфікацію до Чемпіонату світу у вересні 2025-го.