Велика Британія наклала нові санкції на десять фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей, повідомив британський уряд.
Нові санкції проти Росії за вивезення українських дітей − подробиці
Пакет санкцій спрямований на тих, хто допомагає російському президенту Владіміру Путіну насильно депортувати українських дітей і стерти їхню українську культурну спадщину.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сказав, що жодна дитина не повинна стати жертвою війни, але рішення Путіна націлитися на українських дітей показує, наскільки далеко він готовий зайти, щоб знищити Україну.
Санкції ввели проти десяти таких фізичних та юридичних осіб:
- російська молодіжна військово-патріотична мілітарна організація "Юнармія", заснована міноборони РФ, "Авангард";
- російський гімнаст Микита Нагорний, який очолює "Юнармію";
- директор російського центру військово-спортивної підготовки і патріотичного виховання молоді "Воїн" Ігор Казарезов;
- депутат фейкової Херсонської обласної думи Андрій Сабінов;
- керівник херсонського регіонального штабу "Юнармії" Серафім Іванов;
- колишня "міністерка освіти Запорізької області" Олена Шапурова;
- Валентина Лаврик, яка керує освітніми процесами в тимчасово окупованому Криму;
- "директорка" Херсонського дитбудинку Тетяна Завальська, яка допомагала РФ з викраденням українських дітей
- "директор" Олешківського інтернату Віталій Сук.