Велика Британія наклала нові санкції на десять фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконної депортації українських дітей, повідомив британський уряд.

Нові санкції проти Росії за вивезення українських дітей − подробиці

Пакет санкцій спрямований на тих, хто допомагає російському президенту Владіміру Путіну насильно депортувати українських дітей і стерти їхню українську культурну спадщину.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сказав, що жодна дитина не повинна стати жертвою війни, але рішення Путіна націлитися на українських дітей показує, наскільки далеко він готовий зайти, щоб знищити Україну.

Advertisement

Санкції ввели проти десяти таких фізичних та юридичних осіб: