Делегація з Офіс омбудсмена України зустрілася з представниками українського посольства в Нідерландах та українцями, які вимушено переїхали до країни через війну.
Метою зустрічі було дослідження умов проживання та проблем українських біженців.
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Як живуть українські біженці у Нідерландах
Зустріч відбулася в межах дослідження "Вимушено переміщені за кордон".
З початку повномасштабного вторгнення кількість українців у Нідерландах зросла з 5 тисяч до понад 120 тисяч.
Сторони обговорили те, що політика Нідерландів поки не спрямована на інтеграцію українців, але обговорюється ініціатива з перекваліфікації для повернення та відбудови України.
Українці в Нідерландах стикаються з проблемами комунікації з українською владою та великими чергами на отримання консульських послуг.
На місцевому рівні українцям надається суттєва підтримка, включаючи допомогу з житлом та перекладачами.
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Учасники зустрічі заповнили опитувальник для Офісу Омбудсмена, який допоможе покращити захист прав українців за кордоном.
Посилання на опитувальник: http://surl.li/uebbgq