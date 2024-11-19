Делегація з Офіс омбудсмена України зустрілася з представниками українського посольства в Нідерландах та українцями, які вимушено переїхали до країни через війну.

Метою зустрічі було дослідження умов проживання та проблем українських біженців.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як живуть українські біженці у Нідерландах

Зустріч відбулася в межах дослідження "Вимушено переміщені за кордон".

З початку повномасштабного вторгнення кількість українців у Нідерландах зросла з 5 тисяч до понад 120 тисяч.

Advertisement

Сторони обговорили те, що політика Нідерландів поки не спрямована на інтеграцію українців, але обговорюється ініціатива з перекваліфікації для повернення та відбудови України.

Українці в Нідерландах стикаються з проблемами комунікації з українською владою та великими чергами на отримання консульських послуг.

На місцевому рівні українцям надається суттєва підтримка, включаючи допомогу з житлом та перекладачами.

Більше по темі Голова СКУ зустрівся з міністром оборони Данії Очільник міноборони Данії підтвердив готовність країни надавати Україні подальшу підтримку.

Учасники зустрічі заповнили опитувальник для Офісу Омбудсмена, який допоможе покращити захист прав українців за кордоном.

Посилання на опитувальник: http://surl.li/uebbgq