Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій. За ліквідацію проголосували у першому читанні 260 народних депутатів.

Про це пише Укрінформ з посиланням на нардепа із фракції «Голос» Ярослава Железняка та пояснювальну записку до законопроєкту.

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ВРУ підтримала у першому читанні ліквідацію МСЕК

«Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК)», - написав він.

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Железняк уточнив, що за відповідний законопроєкт №12178 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи» проголосували у першому читанні 260 народних депутатів.

Що буде замість МСЕК

Цей законопроєкт пропонує великі зміни в тому, як в Україні визначають інвалідність. Замість складної медико-соціальної експертизи буде простіше "оцінювання повсякденного функціонування".

Це означає, що критерії інвалідності стануть чіткішими, а весь процес — цифровим і зрозумілим. Лікарі зможуть направляти документи на оцінювання онлайн, що значно спростить процедуру для людей.

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В цілому, законопроєкт спрямований на те, щоб зробити систему більш прозорою, ефективною та зручною для людей з обмеженнями.

Пропонується встановити, що з 1 січня 2025 року оцінка повсякденного функціонування особи відбуватиметься відповідними експертними комісіями, які формуються у закладах охорони здоров'я (складатимуться з практикуючих лікарів та лікарів-реабілітологів).

Передбачено, що відповідні команди працюватимуть у багатопрофільних медичних закладах і формуватимуться індивідуально з профільних фахівців відповідно до потреб пацієнта, що підвищить фаховість експертизи.

Як функціонуватимуть нові експертні комісії

Водночас пропонується закріпити перелік функцій експертних комісій, та віднести до них, зокрема, встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження.

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Регламентується, що команда лікарів зможе провести оцінювання стану особи очно в закладі, дистанційно, на виїзді та заочно, переглянувши документи.

Пропонується надати можливість уповноваженому представнику пацієнта бути присутнім при проведенні огляду та оцінки стану особи.

Законодавці пропонують передбачити, щоб висновки кожного з лікарів експертної команди були в обов’язковому порядку зафіксовані в електронному вигляді. Зокрема висновок комісії буде ухвалювались спільно.

Водночас пропонується визначити, щоб голови МСЕК, які обіймали свої посади до 1 січня 2025 року, не мали права здійснювати оцінювання стану особи.

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Як будуть формувати висновок про тимчасову непрацездатність

Пропонується встановити, що медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується на весь період тривалості стану, що призводить до тимчасової втрати працездатності.

Також передбачено механізми оскарження рішень команд.

Зазначається, що особам, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, у тому числі необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин), а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково).

Окрім цього особам, які внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в захисті держави отримали ушкодження, які призвели до необоротної втрати верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин), необоротної втрати іншого органу або повної стійкої втрати органом його функцій, що призвело до інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково) та на ступінь вище визначених законодавством критеріїв встановлення групи інвалідності, але не вище І групи.

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Переогляд з метою підвищення групи інвалідності таким особам відбувається на підставі особистої заяви особи з інвалідністю або її законного представника у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності особи з інвалідністю або за рішенням суду.

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Нові правила формування програми реабілітації - подробиці

Водночас документом пропонується встановити правила формування індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю та вимоги до змісту, що включатиме чотири розділи, зокрема результат оцінювання повсякденного функціонування особи, індивідуальний план надання соціальних послуг, індивідуальна освітня траєкторія й індивідуальний план працевлаштування.

Фінансуватиметься нова система оцінювання через НСЗУ.

Очікується, що ухвалення закону забезпечить прозорість процедур проведення оцінки визначення потреб та механізму їх забезпечення для осіб з обмеженням повсякденного функціонування, а також удосконалить процедури проведення медичних експертиз, зменшить адміністративне навантаження на органи державної влади та заклади охорони здоров’я, сприятиме зменшенню оскаржень рішень.

Уряд схвалив нові законопроєкти у межах реформи МСЕК - що відомо

12 листопада Кабінет Міністрів схвалив два законопроєкти, що змінюють підхід до надання соціальних послуг та страхових виплат людям з інвалідністю.

Ці законопроєкти потрібні для продовження реформи медико-соціальної експертизи.

Стара бюрократична система МСЕК буде ліквідована. Її замінить новий дієвий механізм, орієнтований на людину та її потреби.