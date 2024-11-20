Прокуратура Румунії проводить розслідування щодо масштабної мережі, яка видавала підроблені документи громадянам України, Росії та Молдови.

В операції задіяно 90 обшуків у державних установах та приватних будинках, повідомляє Dizi24.

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На сході Румунії викрито масштабну мережу фальшивих документів для іноземців

Посадовців двох мерій у повіті Ботошань звинувачують у співпраці з особами, які підробляли документи, що посвідчують особу.

Схема полягала у використанні нежилих будинків, власники яких померли або перебувають за кордоном.

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За допомогою хабарництва державні службовці вносили неправдиві дані до реєстру, включаючи фіктивні адреси проживання, зміну імен, дат народження та іншої інформації.

За даними прокуратури, щонайменше 10 000 іноземців фіктивно "проживали" в одному селі на кордоні повітів Ботошані та Сучава.

Вартість підроблених документів становила від 350 до 400 євро. Гроші розподілялися між посередниками, державними службовцями та посадовцями мерій.

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Розслідування триває, прокуратура має намір притягнути до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Російські "Шахеди" на території Румунії – що відомо

24 вересня на території Румунії, навпроти українського міста Ізмаїл, вкотре знайшли уламки російського ударного безпілотника "Шахед".

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9 вересня поблизу села Периправа повіту Тулча знайшли уламки російського безпілотника.

1 серпня в районі комуни Чаталкіой повіту Тулча в Румунії знайшли уламки російського дрона.

А 24 липня три російські безпілотники Shahed 131/136 під час нічної атаки на Україну залетіли на територію Румунії, де впали в районі села Нікуліцел.