Кабінет Міністрів схвалив два законопроєкти, що змінюють підхід до надання соціальних послуг та страхових виплат людям з інвалідністю.

Ці законопроєкти потрібні для продовження реформи медико-соціальної експертизи, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Ліквідація МСЕК - які зміни чекають на українців

За словами Шмигаля, стара бюрократична система МСЕК буде ліквідована. Її замінить новий дієвий механізм, орієнтований на людину та її потреби.

Основні зміни:

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замість МСЕК буде створено новий механізм, орієнтований на індивідуальні потреби людини.

розмір виплат залежатиме від ступеня втрати працездатності. Для людей з повною втратою працездатності виплати суттєво зростуть.

держава компенсуватиме різницю в зарплаті для людей з частковою втратою працездатності, які повернулися до роботи.

оплачуваний період лікування та реабілітації збільшено з 4 місяців до 1,5 року.

люди з інвалідністю будуть захищені від звільнення на весь період лікування.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що нова система буде більш справедливою та ефективною.

В Україні ліквідують МСЕК - що відомо

22 жовтня президент України Володимир Зеленський видав указ про протидію правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам.

Так, у Верховну Раду буде внесено законопроєкт про ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Указ опублікований на сайті Президента України.

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Серед іншого, цим указом уряду разом із Офісом генерального прокурора доручено невідкладно:

підготувати і внести у парламент законопроєкт щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури

закріпити відповідні соцгарантії для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України

провести повторні перевірки рішень МСЕК, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність.

Кабмін разом із Державною прикордонною службою та іншими зацікавленими органами має внести зміни до нормативно-правових актів стосовно особливостей перетинання держкордону експосадовцями, які мають інвалідність.

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За фіктивні інвалідності, які виявлятимуть після перевірки посадовців, відкриватимуться кримінальні справи.

23 жовтня Кабмін постановив провести повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від мобілізації.