Посольства Іспанії, Італії та Греції в Україні зачинилися для відвідувачів після оприлюднення Штатами інформації про ризик повітряної атаки.

Застереження США: посольства у Києві вжили заходів безпеки

Посольство Іспанії в Києві не надаватиме послуги протягом дня через "підвищений ризик авіаударів по всій Україні".

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В електронному листі, надісланому іспанцям в Україні, посольство рекомендує вжити надзвичайних заходів безпеки та виконувати рекомендації місцевої влади.

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Посольство Італії в Києві закрилося для відвідування, але представництво продовжило роботу.

Посольство Греції в Україні з міркувань безпеки залишилося закритим 20 листопада для громадськості та закликало громадян уникати поїздок та залишатися в безпечних місцях.

Польща не закриватиме посольство в Україні 20 листопада

За словами очільника польського МЗС Радослава Сікорського, Польща сьогодні не припинятиме роботу диппредставництва в Україні.

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"Попри підвищений ризик російських атак на Київ, польські дипломати залишаються на службі", − наголосив Сікорський.