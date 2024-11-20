Посольства Іспанії, Італії та Греції в Україні зачинилися для відвідувачів після оприлюднення Штатами інформації про ризик повітряної атаки.

Застереження США: посольства у Києві вжили заходів безпеки

Посольство Іспанії в Києві не надаватиме послуги протягом дня через "підвищений ризик авіаударів по всій Україні".

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

В електронному листі, надісланому іспанцям в Україні, посольство рекомендує вжити надзвичайних заходів безпеки та виконувати рекомендації місцевої влади.

Advertisement

Посольство Італії в Києві закрилося для відвідування, але представництво продовжило роботу.

Посольство Греції в Україні з міркувань безпеки залишилося закритим 20 листопада для громадськості та закликало громадян уникати поїздок та залишатися в безпечних місцях.

Польща не закриватиме посольство в Україні 20 листопада

За словами очільника польського МЗС Радослава Сікорського, Польща сьогодні не припинятиме роботу диппредставництва в Україні.

ФАКТЧЕК: Радник з питань нацбезпеки Байдена розповів про його
Більше по темі

ФАКТЧЕК: Радник з питань нацбезпеки Байдена розповів про його "українську спадщину"

Головний радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван жонглює фактами щодо України. Часом він каже те, над чим українські солдати на передовій лише сміятимуться.

"Попри підвищений ризик російських атак на Київ, польські дипломати залишаються на службі", − наголосив Сікорський.

Посольство США попередило Україну про можливу "серйозну" повітряну атаку

Посольство Сполучених Штатів в Україні 20 листопада отримало дані про ймовірну "серйозну" повітряну атаку 20 листопада.

Воно порекомендувало американцям в Україні бути готовими негайно йти в укриття в разі оголошення повітряної тривоги.

Advertisement

Посольство зачинили, а його співробітники отримають інструкції щодо укриття на місці.

Раніше Державний департамент США отримав інформацію, що РФ може атакувати цивільну інфраструктуру України та урядові об’єкти через День незалежності в Україні.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
СБУ і Нацполіція затримали ще п’ятьох організаторів ухилянтських схем Київ
СБУ і Нацполіція затримали ще п’ятьох організаторів ухилянтських схем
Київ Пост
40хв тому
Путін може обговорити з Трампом угоду про припинення вогню в Україні на своїх умовах Путін
Путін може обговорити з Трампом угоду про припинення вогню в Україні на своїх умовах
Київ Пост
1г тому
ФАКТЧЕК: Радник з питань нацбезпеки Байдена розповів про його "українську спадщину" США
АНАЛІЗ: ФАКТЧЕК: Радник з питань нацбезпеки Байдена розповів про його "українську спадщину"
Стефан Коршак
2г тому
США надають Україні новий пакет військової допомоги на $275 млн США
США надають Україні новий пакет військової допомоги на $275 млн
Київ Пост
3г тому
Спонсорований контент
" Попередній Польща змінить умови оренди житла на вимогу ЄС
Далі » Верховна Рада схвалила законопроєкт про ліквідацію МСЕК у першому читанні