Посольства Іспанії, Італії та Греції в Україні зачинилися для відвідувачів після оприлюднення Штатами інформації про ризик повітряної атаки.
Застереження США: посольства у Києві вжили заходів безпеки
Посольство Іспанії в Києві не надаватиме послуги протягом дня через "підвищений ризик авіаударів по всій Україні".
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В електронному листі, надісланому іспанцям в Україні, посольство рекомендує вжити надзвичайних заходів безпеки та виконувати рекомендації місцевої влади.
Посольство Італії в Києві закрилося для відвідування, але представництво продовжило роботу.
Посольство Греції в Україні з міркувань безпеки залишилося закритим 20 листопада для громадськості та закликало громадян уникати поїздок та залишатися в безпечних місцях.
Польща не закриватиме посольство в Україні 20 листопада
За словами очільника польського МЗС Радослава Сікорського, Польща сьогодні не припинятиме роботу диппредставництва в Україні.
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"Попри підвищений ризик російських атак на Київ, польські дипломати залишаються на службі", − наголосив Сікорський.
Посольство США попередило Україну про можливу "серйозну" повітряну атаку
Посольство Сполучених Штатів в Україні 20 листопада отримало дані про ймовірну "серйозну" повітряну атаку 20 листопада.
Воно порекомендувало американцям в Україні бути готовими негайно йти в укриття в разі оголошення повітряної тривоги.
Посольство зачинили, а його співробітники отримають інструкції щодо укриття на місці.
Раніше Державний департамент США отримав інформацію, що РФ може атакувати цивільну інфраструктуру України та урядові об’єкти через День незалежності в Україні.