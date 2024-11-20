Служба безпеки України повідомила про затримання п’ятьох ділків із різних регіонів України, причетних до чотирьох схем для ухилення від мобілізації.

П’ятеро ділків затримані за організацію схем ухилення від мобілізації

У Києві затримали 35-річного тренера з боксу та столичного студента, які намагалися заробити грошей на працевлаштуванні призовників на підприємство критичної інфраструктури.

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Йдеться про одну з найбільших поліграфічних компаній регіону, яка бронює своїх працівників в умовах воєнного стану.

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Ділки залучили особисті зв’язки у компанії. Наразі встановлюються всі причетні до "схеми".

Фото: Служба безпеки України

На Хмельниччині схопили ексзаступника керівника обласного ТЦК, який продавав військовозобов’язаним фіктивні довідки про розлад психічного здоров’я.

Більше по темі СБУ схопила агента російських спецслужб у Києві, який коригував атаки росіян Ним виявився 22-річний бариста з Вінниці, який коригував ворожий вогонь та вчиняв підпали.

Потенційні призовники намагалися використати підробку для "списання" з обліку.

Організатор використовував особисті зв’язки серед посадовців ТЦК та лікарів.

Фото: Служба безпеки України

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У Запоріжжі затримали місцевого жителя, коли той брав гроші за фіктивний висновок ВЛК про непридатність до служби за станом здоров’я.

Фото: Служба безпеки України

На Прикарпатті затримали 66-річного ділка, який через зв’язки у МСЕК продавав довідки про інвалідність, щоб чоловіки отримали відстрочку від призову.

Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує п’ятьом організаторам схем для уникнення мобілізації

Їм повідомлено про підозру за декількома такими статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 9 позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ та Нацполіція викрили шість нових схем ухилення від мобілізації

Раніше в листопаді Служба безпеки України та Національна поліція знешкодили шість нових схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку.

На Чернігівщині викрили депутатку міськради, яка сприяла незаконному зарахуванню військовозобов’язаних на навчання до місцевого коледжу.

На Хмельниччині затримали на хабарі керівника відділу районного ТЦК, який прикривав призовників від мобілізації через підробку медичних висновків.

На Донеччині викрили ще одного очільника відділу районного військкомату, який приховував ухилянтів з військового обліку на підставі фіктивних довідок ВЛК.

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На Сумщині викрили двох засновників благодійного фонду та їхніх спільників, які виготовляли для ухилянтів фейкові документи для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

В Одеській області затримали ексзаступника керівника державного морпорту та працівника установи, які продавали військовозобов’язаним підроблені довідки про інвалідність, використовуючи знайомих лікарів із місцевої МСЕК.

У Черкасах викрили рецидивіста, який прикидався військовим і за гроші пропонував ухилянтам госпіталізацію в лікарні з фейковими діагнозами, щоб на підставі фіктивних лікарських документів чоловіків знімали з військового обліку.