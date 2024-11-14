Служба безпеки України та Національна поліція знешкодили шість нових схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку.

СБУ та Нацполіція ліквідували 6 схем ухилення від мобілізації − подробиці

На Чернігівщині викрили депутатку міськради, яка сприяла незаконному зарахуванню військовозобов’язаних на навчання до місцевого коледжу.

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Так ухилянти отримували можливість уникнути призову як здобувачі передвищої фахової освіти.

На Хмельниччині затримали на хабарі керівника відділу районного ТЦК, який прикривав призовників від мобілізації через підробку медичних висновків.

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На Донеччині викрили ще одного очільника відділу районного військкомату, який приховував ухилянтів з військового обліку на підставі фіктивних довідок ВЛК.

На Сумщині викрили двох засновників благодійного фонду та їхніх спільників, які виготовляли для ухилянтів фейкові документи для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

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В Одеській області затримали ексзаступника керівника державного морпорту та працівника установи, які продавали військовозобов’язаним підроблені довідки про інвалідність, використовуючи знайомих лікарів із місцевої МСЕК.

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У Черкасах викрили рецидивіста, який прикидався військовим і за гроші пропонував ухилянтам госпіталізацію в лікарні з фейковими діагнозами, щоб на підставі фіктивних лікарських документів чоловіків знімали з військового обліку.

Яке покарання загрожує організаторам 6 схем ухилення від мобілізації

Організаторам повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ викрила двох поплічників спецслужб Росії, які шпигували за Силами оборони

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Рецидивіст підпалив службовий автомобіль ЗСУ та відстежував розташування особового складу на місцях дислокації Сил оборони.

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На Волині затримали 18-річного місцевого жителя, який спалив релейну шафу на лінії залізничного сполучення поблизу обласного центру.