Україна та 12 країн Європи запустили новий формат оборонної співпраці, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Формат Північна група − Україна − що відомо

Країнами-учасницями є Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія.

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20 листопада відбулася перша зустріч у цьому форматі, а наступне засідання має відбутися в Україні.

"Мали відверту, щиру та конструктивну розмову з колегами. Обговорили плани на 2025 рік, нагальні потреби України та як разом їх забезпечити максимально швидко", − пояснив український міністр.

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За словами Умєрова, увагу зосередили на спільних загрозах, а також оснащенні бойових бригад важкою технікою.

Міністр оборони наголосив, що дедалі більше країн приєднуються до фінансування українського виробництва.

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Україна уклала з Норвегією угоду про співпрацю у сфері оборони

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України та Агенція оборонних матеріалів Норвегії (NDMA) підписали угоду про співпрацю.

Угода надає, зокрема, нові можливості для обміну інформацією про ринок озброєння, спільні дослідження та розробки інноваційних військових технологій.

Україна і Данія раніше уклали угоди про закупівлю озброєння в українських виробників на суму близько 535 млн євро.