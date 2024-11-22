Адміністрація США займається підготовкою нових пакетів допомоги Україні у сфері безпеки й оборони, які оголосить впродовж ближчого часу.

Про це заявила в четвер речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає власний кореспондент Укрінформу.

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США нададуть Україні нову допомогу - подробиці

«Вчора ми оголосили про те, що виділяємо черговий пакет допомоги, і ми продовжимо надавати цю допомогу»,- підкреслила Карін Жан-П’єр.

Вона зазначила, що чинна адміністрація США «хоче бути певною, що українці мають те, що їм потрібно на полі бою, аби дати відсіч агресії РФ».

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Байден схвалив передачу Україні протипіхотних мін

Чинний президент США Джо Байден схвалив надання Україні протипіхотних мін.

Адміністрація Байдена стурбована активізацією наступальних дій Росії останніми тижнями та вважає необхідним зупинити це просування.

Пентагон вважає такий крок одним із найефективніших способів, щоб уповільнити наступ Росії.

Більше по темі Росія попередила США про удар новою ракетою по Україні За 30 хвилин до атаки США знали про удар балістичною ракетою "Орєшнік" по Дніпру.

18 листопада Байден офіційно дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

А 18 листопада керівник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель підтвердив дозвіл адміністрації Штатів Україні використовувати ракети дальністю до 300 км для ударів углиб Росії.