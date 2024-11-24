Книга Випадкові українці розповідає з перших вуст про те, що відбувалося перед повномасштабним вторгненням Росії та під час його через призму життя подружньої пари в Києві.

Перша з чотирьох книг серії, яку подружжя підписало з видавництвом, детально описує не лише події, що відбувалися, а й їхні власні враження від епохи, в якій вони відбувалися.

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Книга, написана дуже людяною й місцями розмовною мовою, дає глибше уявлення про Україну від тих, для кого вона стала рідним домом. Вона також передає неймовірну життєстійкість і гумор українського народу і водночас відверто говорить про виклики, з якими йому доводиться стикатися.

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У книги не один автор: передмову, яка дає сторонній погляд на авторів, написав українець, який допомагає військовим з 2014 року; перші одинадцять глав написала дружина, Наташа, пояснюючи причини їхнього приїзду в Україну та описуючи вплив перших днів війни; її чоловік, Джон, веде вас у коротку подорож між підготовкою до вторгнення та його фактичним початком; епілог, який дає надихаючий погляд на події, написав американський ветеран бойових дій, який живе в Одесі зі своєю українською дружиною, пасинком і донькою.

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Джон пише про те, як подружжя формувало своє ставлення до подій, як вони стали «випадковими українцями», яких обставини несподівано зробили патріотами землі, що стала їм рідною. Описи Джона є графічно яскравими і добре аргументованими. Він пояснює, чому війна в Україні – це справді боротьба за свободу, проводячи паралелі з американським досвідом, у тому числі досвідом відзначення свят під час війни – Великодня, Дня Подяки та Різдва. Віра відіграє важливу роль у житті подружжя, і їхня прихильність до православ'я добре виражена.

У книзі віддається шана багатьом українцям, яких автори зустріли на своєму шляху: Наташа пізнала й прийняла своє українське коріння, а Джон по-новому оцінив культуру і народ України.

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Добре передані емоції, пов'язані з рішенням виїхати з України в жовтні 2022 року, коли електромережа була майже зруйнована. Тут проводиться ще одна паралель із відчуттям єдності з українським народом: для них, як і для мільйонів інших українців, змушених тікати через російську агресивну війну, виїзд із країни був кошмаром.

Книга «Випадкові українці, частина перша: Битва за Київ і не тільки» Джона Г. Сеннета і Наташі Сеннетт була нещодавно опублікована у форматі електронної книги видавництвом Helion & Company, Ltd (Велика Британія).