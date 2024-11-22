Близько 30-ти тис. членів Громадянської коаліції (партії "Громадянська платформа", "Сучасна", "Польська ініціатива", "Зелені") шляхом закритого sms-голосування обирають між двома кандидатами: мером Варшави Рафалом Тшасковським і главою МЗС Польщі Радославом Сікорським, пише Укрінформ.

"Незалежно від результату, Коаліція на цих виборах буде як один кулак. Я хотів би подякувати Рафалу та Радеку за те, що вони прийняли виклик і заявили про повну співпрацю заради спільної перемоги", – написав у пʼятницю з цього приводу в мережі X лідер KO Туск.

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Як відбуваються праймеріз Громадянської коаліції

Процедура голосування виглядає наступним чином: учасники праймеріз отримують sms-повідомлення з інструкцією щодо голосування, а у відповідь надсилають цифру "1" або "2", що означає підтримку, відповідно, Тшасковського або Сікорського.

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Результати праймеріз будуть відомі в суботу. Їх офіційно буде оголошено у Варшаві під час засідання національної ради KO. Обраний таким чином кандидат у президенти Польщі від цієї політсили оголосить свою програму на партійному зʼїзді 7 грудня.

KO Туска вже двічі поводила партійні праймеріз щодо обрання свого кандидата на президентські вибори – в 2010 та 2019 роках. В 2010 році Сікорський поступився Броніславу Коморовському, який згодом став президентом РП. Натомість в 2019 році між собою боролися тогочасні віце-маршалок Сенату РП Малгожата Кідава-Блонська і мер Познані Яцек Яськовяк. Тоді перемогла Кідава-Блонська, однак вона згодом знялася з виборів на користь Тшасковського, який незначно (на 2%) поступився у другому турі виборів Анджею Дуді.

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Найбільша опозиційна партія Польщі –"Право і Справедливість" (PiS) Ярослава Качинського – також обіцяє упродовж найближчих вихідних назвати свого кандидата у президенти. Ця політсила не проводить праймеріз, кандидата оберуть у вузькому колі керівництва партії.

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Станом на сьогодні можливими кандидатами від цієї політсили найчастіше називають ексміністра освіти Пшемислава Чарнека та чинного голову Інституту національної памʼяті РП Кароля Навроцького.

Вибори президента Польщі - що відомо, коли відбудуться

Президентські вибори в Польщі відбудуться у травні-червні наступного року, точну дату виборів ще не призначено.

Новий президент Польщі, який обійме посаду 6 серпня 2025 року, замінить Дуду, який є президентом Польщі з 2015 року.

Як вказує ст. 128 Конституції Польщі, президентські вибори мають проводитися у неробочий день між 75-м та 100-м днем ​​до закінчення терміну повноважень чинного президента.