Партизанський рух "Атеш" знищив підрозділ БПЛА російської армії на Донеччині до Дня Гідності та Свободи, який в Україні відзначали у четвер, 21 листопада. Внаслідок успішної спецоперації двоє російських військовослужбовців ліквідовані, ще троє поранені.

Як повідомляють представники партизанського руху, пів року тому агент "Атеш" влаштувався в російську армію — підписав контракт і пішов у їхній навчальний центр операторів дронів. Після навчання його направили в одну з бригад і відправили на війну в Донецьку область.

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Увесь цей час він працював як "наша людина" всередині системи: передавав важливу інформацію — де розташовані штаби, склади з боєприпасами, і все, що могло бути корисним, розповідає пресслужба партизанів.

Недавно він дізнався, що ворог планує наступ на Торецькому напрямку, і злив координати місця, де перебували оператори ударних дронів.

“Було виявлено місцезнаходження операторів ударних БПЛА, по яких завдали удару”, - йдеться в дописі.

Партизанський рух подякував своїм агентам і Силам оборони України за їхню хоробрість у боротьбі за спільну свободу, додавши, що “більшість тих, кого видно, — вже мертві”.

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“Агентом АТЕШ може стати кожен, хто перебуває на окупованих українських територіях або в РФ”.

Сили борони знищили командний пункт ворога - подробиці

На початку цього тижня Kyiv Post повідомив, що у місті Губкін, Бєлгородська область, Росія, був успішно атакований командний пункт військового угруповання "Север", згідно з даними військової розвідки.

Мешканці Губкіна спостерігали густий чорний дим, відчували його запах і чули гучні вибухи. У мережі поширюються відео, на яких видно щільний чорний дим, імовірно, після удару. Однак ГУР не уточнив точний час атаки. Служба також не розкрила деталей про спосіб удару чи його можливі наслідки.

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Водночас військова розвідка завершила своє повідомлення вже звичною фразою: "За кожен злочин, скоєний проти українського народу, буде відповідна й справедлива відплата."