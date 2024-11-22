Американські оборонні компанії повинні бути готові протистояти спробам російських агентів вчинити диверсії на їхніх підприємствах і в США, і за кордоном, оскільки Москва прагне підірвати підтримку України, заявили в четвер американські спецслужби та органи національної безпеки, пише Bloomberg.

За даними відомств, російські розвідувальні групи можуть намагатися виявити та завербувати "інформаторів" на підприємствах оборонної промисловості.

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"Американські компанії, особливо ті, що мають справу з конфліктом в Україні або дотичні до інших геополітичних конфліктів, повинні посилити свою пильність та заходи безпеки", - йдеться у спільній заяві Національного центру контррозвідки та безпеки, Федерального бюро розслідувань та кількох агентств міністерства оборони США.

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Диверсії Росії в Європі збільшують ризики для США і ЄС

Це попередження ще раз вказує на зростання стурбованості через докази того, що російські спецслужби можуть вдаватися до дедалі агресивнішої тактики та вербувати агентів, і, можливо, стоять за низкою підпалів, кібератак та інших атак по всій Європі в останні місяці.

"Диверсійна діяльність Росії в Європі збільшує ризик для американських компаній за кордоном і потенційно вдома", - заявляють у відомствах.

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Адміністрація президента Джо Байдена, що йде у відставку, попередила союзників про ризики посилення російських диверсій, якщо США та їхні союзники дозволять Києву стріляти західною зброєю вглиб території Росії.

Рішення адміністрації Байдена підтримати такі далекобійні удари, про яке стало відомо 17 листопада, є частиною низки інших недавніх кроків, спрямованих на зміцнення позицій України перед передачею влади новообраному президенту Дональду Трампу в січні, який пообіцяв швидко закінчити війну. Серед цих кроків - постачання протипіхотних мін та запровадження санкцій проти більшої кількості російських банків.

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Диверсійна діяльність Росії досі була зосереджена переважно на європейських цілях, наприклад, зірваний у липні план замаху на генерального директора німецького виробника зброї Rheinmetall AG.

Американські та європейські компанії змагаються за нарощування виробництва озброєнь, як-от боєприпаси та ракети для постачання в Україну, а також для поповнення запасів своїх країн. Такі компанії, як Rheinmetall, норвезька Nammo AS та американська Northrop Grumman Corp., підписали угоди безпосередньо з українською промисловістю для підтримки їхнього виробництва.