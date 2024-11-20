20 листопада Головне управління розвідки Міноборони України уразило російський командний пункт угруповання військ Сєвєр у місті Губкін Бєлгородської області, повідомила українська розвідка.

ГУР вдарило по командному пункту в Губкіні − подробиці

Місцеві мешканці чули гучні звуки вибухів у місті. У Мережі також публікують кадри густого чорного диму після удару.

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ГУР поки не надало подробиць щодо наслідків ураження командного пункту окупантів.

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У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24

У ніч проти 10 листопада на аеродромі "Клін-5" у Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24 російської армії.

Він належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ.  

"ГУР МО нагадує, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупанта чекає справедливе покарання", − наголосила українська розвідка.

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