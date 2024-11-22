Чорна п'ятниця наближається, й Польща готується до однієї з найбільших шопінг-подій року. Дізнаймося, де купити товари за вигідними знижками до 75% та як не стати жертвою шахрайських схеми. Покупці можуть розраховувати на широкий вибір спеціальних пропозицій у різних магазинах, то де ж шукати бажані товари?

Що таке Чорна п'ятниця?

Чорна п’ятниця (пол. Czarny piątek, англ. Black Friday) — це той самий день року, коли в магазинах товари можна придбати за найнижчими цінами. За однією з версій, цей термін у 1960-х роках ввели у вжиток поліція та водії громадського транспорту у Філадельфії для позначення та опису неймовірного скупчення людей та заторів, викликаних початком передсвяткових покупок.

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День масштабних розпродажів щорічно проводиться у п’ятницю після Дня подяки в США, який традиційно припадає на четвертий четвер листопада. Це такий собі початок передріздвяного сезону покупок, коли торговельні мережі пропонують покупцям величезні знижки на низку товарів. Чорна п'ятниця у Польщі не відрізняється від тієї, до якої звикли в Україні та інших країнах.

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Коли Czarny piątek 2024 в Польщі?

Цього року Czarny Piątek припадає на 29 листопада 2024 року. Чимало покупців починають готуватися до цього дня заздалегідь: потрібно знайти всі вигідні пропозиції, скласти список покупок та обрати магазини, що пропонують найбільший вибір асортименту. Інколи доводиться навіть вистояти чималу чергу за знижкою на товар, який обрав заздалегідь.

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Деякі польські магазини запроваджують не один день знижок, а цілий "чорний тиждень". Своєрідним продовженням офлайн-знижок є популярний "кіберпонеділок" (Cyber Monday) — перший понеділок після Чорної пʼятниці. Cyber Monday запровадили для популяризації саме онлайн-покупок, і він став ще одним днем святкових розпродажів.

Саме поняття Czarny piątek з'явилося в Польщі не так давно. Популярності воно стало набирати лише у 2010-х завдяки акціям у різноманітних інтернет-магазинах. Поступово до цього дня розпродажів стали доєднуватися все більше й більше компаній. Тож тепер і польські покупці чекають на цей день із нетерпінням.

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Що купують на Black Friday у Польщі?

Деякі магазини в Польщі саме в Чорну п'ятницю пропонують покупцям привабливі знижки на різні групи товари. Можливість придбати бажані товари зі знижкою приваблює та часто змушує купувати більше, ніж потрібно. Любителі знижок і спеціальних пропозицій можуть придбати навіть те, чим ніколи не будуть користуватися, просто тому, що ціна була надто привабливою.

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Граючи на бажанні людей купити щось за найвигіднішою ціною, магазини часто роблять знижку на товари, які вже довго не мають попиту. До того ж, якщо у багатьох інших країнах цього дня відбуваються дійсно великі розпродажі, то в Польщі, як і у нас, часто ціну знижують всього на 10-20%. Слід уважно слідкувати за цінами до Чорної п'ятниці у Польщі та підраховувати, наскільки велику знижку магазини дійсно пропонують.

Найчастіше у Black Friday люди купують різноманітну електроніку (телевізори, смартфони, планшети, навушники) та побутову техніку. Найпопулярніший у Польщі магазин для таких покупок — це Media Expert. Деякі модники та модниці полюють за знижками на одяг відомих брендів та взуття від фешн-дизайнерів, наприклад, у мережі Zalando. Хтось дійсно купує цього дня подарунки на Різдво: косметику та парфумерію, іграшки для дітей, книги та настільні ігри. Все це можна знайти в мережі Rossmann або Empik. Часто люди також прагнуть скористатися значними знижками на меблі та товари для дому, або купити давно бажане спортивне спорядження. Головне — не переплатити й купити те, що буде для вас справді потрібним.