Військовий сайт Defense Blog повідомив про технічний аналіз захопленої російської  установки ПРС-С «Степашка», проведений українським фахівцем із електронних технологій Сергієм Бескрестновим, більш відомим під псевдонімом «Сергій Флеш».

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Начиння захопленої російської зенітно-ракетної установки ПРС-С «Степашка», яке свідчить про «сумнівну якість збірки». Фото: Telegram

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Антидронова рушниця ПАРС-С «Степашка», розроблена й створена російською компанією «Локационная мастерская» («Локмас»), була вперше представлена на спеціалізованій виставці «Зброя» на ВДНГ у Москві у квітні 2023 року. Виробник стверджував, що вона здатна вивести з ладу всі типи комерційних квадрокоптерів та ударних FPV-дронів.

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ПАРС-С «Степашка» зі стандартною потужністю 50 Вт важить 9,6 кг і має заявлену дальність дії 1,5 км.

Під час презентації цієї антидронової рушниці на ВДНГ представник компанії, сказав, що вона є символом російського рівня інновацій та технологічної досконалості ХХІ століття: «Степашка» може глушити всі типи комерційних дронів, які є на ринку. Ми також можемо зробити так, щоб вона працювала проти FPV-дронів... Вона має додатковий запас потужності, її можна налаштувати на ураження декількох різних типів пристроїв.

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«Ми можемо розмістити в ній одну, дві, три або п'ять антен. Ми можемо встановити інший генератор. Тобто ми можемо змінювати її характеристики, не змінюючи її зовнішнього вигляду».

Однак виявлена залежність від іноземних компонентів у поєднанні з внутрішніми кріпленнями в стилі Хіта Робінсона (англійський художник-карикатурист, який малював чудернацькі й дуже складні машини й механізми, що виконували дуже просту роботу – ред.) ставить під сумнів претензії «Локмас» на звання передового новатора і виробника.

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