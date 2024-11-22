Сполучені Штати і Південна Корея звинуватили ядерну КНДР у тому, що вона відправила понад 10 000 своїх солдатів на допомогу Росії у війні з Україною, а експерти стверджують, що в обмін на це Кім Чен Ин прагнув отримати передові технології та бойовий досвід для своїх військ.

Відповідаючи на запитання, що, на думку Сеула, отримала КНДР, головний радник з питань безпеки Південної Кореї Шин Вон Сік сказав в ефірі місцевої телерадіокомпанії SBS: «Встановлено, що за це до Північної Кореї було доставлено обладнання і зенітні ракети, призначені для посилення вразливої системи протиповітряної оборони Пхеньяна».

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Шин додав, що Північна Корея отримала «різні форми економічної підтримки».

Окремо некомерційна дослідницька група Open Source Centre заявила, посилаючись на супутникові знімки, що Пхеньян отримав поставки нафти з Росії.

Більше по темі На Курщину прибули вже 11 тис. північнокорейських військових Пентагон наразі не може підтвердити залучення цих військ до бойових дій проти ЗСУ.

Як повідомляє ВВС, на знімках видно, що за останні вісім місяців більше десятка північнокорейських нафтових танкерів здійснили загалом 43 рейси до нафтових терміналів у російських портах.

На знімках також видно, що танкери виходять із портів майже заповнені. ВВС цитує міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, який заявив, що ця нафта – плата за зброю і війська, які Пхеньян відправив до Москви.

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«Проривний» документ

Північнокорейський лідер Кім і президент Росії Владімір Путін підписали договір про стратегічне партнерство під час візиту глави Кремля в червні.

Росія і КНДР зобов'язалися «без зволікань» надавати одна одній військову допомогу у разі нападу і співпрацювати на міжнародному рівні, щоб протистояти західним санкціям.

Цю угоду Путін радісно назвав «проривним документом».

Експерти й аналітики кажуть, що Пхеньян може використовувати Україну як засіб переорієнтації зовнішньої політики.

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Вони вважають, що відправляючи своїх солдатів, Північна Корея позиціонує себе в російській військовій економіці як постачальник зброї, військової підтримки і робочої сили – потенційно в обхід Китаю, який є сусідом, традиційним союзником і головним торговельним партнером.

За їхніми словами, Росія також може надати Північній Кореї доступ до своїх величезних природних ресурсів, таких як нафта і газ.

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чое Сон Гуй, яка нещодавно відвідала Москву, заявила, що її країна буде «твердо стояти пліч-опліч із нашими російськими товаришами до дня перемоги».

Вона назвала вторгнення Москви на Україну «священною боротьбою» і заявила, що Пхеньян вірить у «мудре керівництво» Путіна.

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Північна Корея і Росія перебувають під цілою низкою санкцій ООН – Кім за його програму ядерної зброї, а Москва за війну в Україні.

Коли минулого місяця Путіна публічно запитали про розгортання північнокорейських військ, він відповів критикою підтримки України з боку Заходу.

Минулого місяця Північна Корея заявила, що будь-яке розгортання її військ у Росії буде «актом, що відповідає нормам міжнародного права», але не підтвердила, що відправила туди своїх солдатів.

Направлення північнокорейських військ до Росії призвело до зміни тональності Сеула, який до того опирався закликам надіслати Києву летальну зброю: нещодавно він заявив, що може змінити свою давню політику.