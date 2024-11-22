Чеехія планує повністю відмовитися від російської нафти вже у липні наступного року.

Це стане можливим завдяки модернізації Трансальпійського нафтопроводу (TAL), яка дозволить збільшити поставки нафти із заходу, повідомляє Reuters.

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Кінець "Дружби": Чехія переходить на західну нафту

Наразі Чехія отримує половину необхідної нафти з Росії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та заборони ЄС на імпорт російської нафти, країна активно шукає альтернативні джерела.

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За словами Зденека Дундра, операційного директора державної трубопровідної компанії MERO, Чехія почне збільшувати імпорт нафти із заходу вже у другому кварталі 2025 року.

Повністю відмовитися від російської нафти планується у липні.

"Якщо все піде за планом, у першому кварталі ми підтвердимо готовність до поступової зміни логістики поставок, а з другої половини року повністю перейдемо на неросійську нафту", - зазначив Дундр.

Модернізація TAL, вартістю 60 мільйонів доларів, дозволить подвоїти потужність трубопроводу, що постачає нафту з Італії до Німеччини, а звідти - до Чехії.

Альтернативою російській нафті стануть суміші з Латинської Америки, Саудівської Аравії та Північного моря.

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Однак навіть після відмови від російської нафти трубопровід "Дружба" не простоюватиме. Він буде заповнений нафтою та готовий до роботи як резервний варіант.

У майбутньому його можливо використовувати для транспортування нафти з України, Казахстану або Хорватії.

Також не виключається можливість реверсних поставок із заходу на схід для забезпечення потреб Словаччини.

Як Чехія допомагає Україні

Чехія вже запустила другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України під назвою "Ініціатива-2025", до якого долучаться п’ять збройових компаній.

У лютому Чехія повідомила про наявність близько 800 тис. одиниць амуніції в третіх країнах, які члени Європейського Союзу можуть закупити й надіслати Україні.

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Ще в травні чеський уряд уклав контракти на купівлю 180 тис. снарядів для подальшої передачі Україні. Потім планувалося законтрактувати ще 300 тис. боєприпасів.

Найбільше отримувачів статусу тимчасового захисту серед українців прийняли Німеччина (1,2 млн осіб, 27% від загальної кількості), Польща (975 190) та Чехія (376 885).