Україна ініціювала проведення позачергового засідання Ради Україна-НАТО через ракетний удар Росії по Дніпру балістичною ракетою "Орєшнік".

Засідання відбудеться 26 листопада, цитує Укрінформ заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіга на спільному з чеським колегою Яном Ліпавським брифінгу.

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Засідання у форматі Україна – НАТО відбудеться 26 листопада

«Ми ініціювали вже проведення засідання у форматі Україна – НАТО. Ми маємо вже дату – це вівторок наступного тижня.

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До цього часу ми намагатимемося максимально зібрати докази, провести необхідні дослідження, щоби більш предметно представити нашим союзникам наше бачення, наші оцінки як і наслідків, так і характеру зброї, якою було нанесено цей удар», – сказав він.

Міністр назвав російський удар серйозним масштабуванням війни й ескалацією агресії.

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На думку Сибіги, це також зростання ризиків для нашого цивільного населення і серйозний виклик для трансатлантичної безпеки.

«У фокусі зустрічі буде посилення оборонних спроможностей України, посилення її повітряного щита. Ми будемо ставити питання про обмеження російських можливостей продукувати такого типу зброю і зменшення інших можливостей оборонної галузі в принципі, яка незважаючи на всі санкції продовжує зростати», – додав очільник МЗС.

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Росія вдарила по Україні новою ракетою

У ніч проти 21 листопада росіяни вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство, повідомляв очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває експертиза нової російської ракети, яка була застосована під час останньої атаки на Україну.

Ця ракета має характеристики міжконтинентальної балістики.

Речник ЄС Пітер Стано засудив застосування Росією міжконтинентальної ракети проти України та назвав це черговою ескалацією з боку Кремля.

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Центр стратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України повідомляв, що Україна - перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету.