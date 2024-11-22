Швеція буде фінансувати виробництво українських далекобійних дронів за "данською моделлю".

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров за результатом зустрічі зі своїм колегою Полом Йонсоном під час робочого візиту до Швеції.

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Україна та Швеція розширюють військову співпрацю

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про важливу угоду з Швецією, яка передбачає спільне виробництво боєприпасів.

Цей крок, за словами Умєрова, не тільки зміцнить обороноздатність України, а й засвідчить довіру партнерів до українського військово-промислового комплексу.

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Під час зустрічі міністри оборони України та Швеції обговорили плани фінансування військової допомоги Україні на 2025 рік.

Умєров наголосив на спільних зусиллях обох країн, спрямованих на збільшення обсягів підтримки та її відповідність актуальним потребам українських військових.

Особливу увагу, за словами міністра, приділено оснащенню українських бригад.

Він також зазначив, що тривають перемовини з іншими нордичними партнерами щодо укладання аналогічних угод.

Умєров подякував Швеції за незмінну підтримку, яка допомагає наближати спільну перемогу.

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Що таке "данська модель" співпраці

"Данська модель" передбачає пряму закупівлю озброєння в українських виробників.

Вона фінансується урядами Данії та Швеції, а також за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Така співпраця — важливий крок у зміцненні обороноздатності України.

20 вересня Міністерство оборони України отримало 40,7 млн євро з пакету допомоги від Данії на українське виробництво озброєння.

15 листопада Норвегія приєдналася до інвестування у виробництво української зброї за "данською моделлю".