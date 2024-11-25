За 24 листопада зафіксували 198 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ відбивають атаки армії РФ, яка намагається наступати

На Харківському напрямку російські війська 6 разів штурмували позиції України у районі Вовчанська, Козачої Лопані та Тихого.

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На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Новомлинська, Колісниківки, Кругляківки, Сенькового та Лозової. ЗСУ зупинили 11 ворожих атак.

На Лиманському напрямку російські війська 20 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянки.

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На Краматорському напрямку ворог намагався п’ять разів йти вперед біля Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку армія РФ 9 разів атакувала позиції українських підрозділів біля Диліївки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку противник 41 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького. Українська армія відбила 32 штурми. 

Сили ППО збили понад 70 російських безпілотників під час нічної атаки
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Сили ППО збили понад 70 російських безпілотників під час нічної атаки

Ще понад 70 дронів були локаційно втрачені в регіонах України.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 57 спроб прорвати українську оборону поблизу Берестки, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Романівки, Єлизаветівки та Ганівки.

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На Времівському напрямку росіяни 14 разів атакував наші підрозділи, намагався прорватися в напрямку Трудового, Новосілки та Макарівки.

Литва надала Україні новий пакет допомоги

Україні доставили генератори, запчастини до бронетранспортера М113, зброю та боєприпаси, повідомило міністерство оборони Литви.

Пресслужба відомства наголосила, що країна продовжує свою непохитну підтримку України.

"Все, що потрібно для перемоги України. Солідарність залишається непохитною", − йдеться в повідомленні.

Російські дрони налетіли на Київ

Унаслідок нальоту на Київ, уламки впали у двох районах столиці, повідомила КМВА.

Як зазначається, внаслідок атаки в Дніпровському районі Києва сталося займання на балконі на дев’ятому поверсі багатоповерхівки.

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Зафіксували й падіння уламків на приватну забудову в Дарницькому районі. 

Шахеди влучили в інфраструктурний обʼєкт у Запоріжжі

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними Федорова, внаслідок атаки росіян по Запоріжжю поранень дістав 13-річний хлопчик. Медики надали їй усю необхідну допомогу.

"Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. Попередньо постраждалих немає", − пояснив керівник ОВА.

Вибухова хвиля та уламки пошкодили кілька приватних будинків та нежитлову будівлю.

Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
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