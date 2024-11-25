З 24 лютого 2022 року Світовий банк залучив для потреб України понад 40 млрд доларів США, повідомив Мінфін.

Співпраця України зі Світовим банком: залучено понад 40 млрд доларів

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, Світовий банк з початку війни запустив багато програм, завдяки яким вдалося зібрати понад 40 млрд доларів для України. Ці кошти пішли на соціальні програми, гуманітарну допомогу та перші кроки з відновлення країни.

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Попри екстремальну невизначеність в умовах повномасштабної війни, уряд України, як зауважив міністр, відданий порядку денному реформ на шляху до вступу в ЄС, а Світовий банк є одним з ключових партнерів України у досягненні цієї мети.

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Виконання Україною зобов'язань дозволить прискорити економічний розвиток, збільшити кількість інновацій та залучити приватний сектор в Україну, що є необхідним для якомога швидшого відновлення країни від наслідків російської агресії.

Світовий банк надасть Україні $750 млн на реформи для вступу в ЄС

Світовий банк надасть Україні 750 млн доларів на інституційні реформи для вступу до Європейського Союзу.

Кошти надійдуть у межах проєкту SURGE, спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу.

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Частину коштів виділятимуть із фонду ADVANCE Ukraine, який підтримує японський уряд.

У межах нової програми "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн доларів.

1 листопада Світовий банк почав втілювати в Україні нову програму розвитку приватного сектору на 593 млн доларів.