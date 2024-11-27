У ніч проти 27 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська захопили Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку в Донецькій області. Вони також зафіксували просування ворога в районах Новомлинська та Кругляківки в Харківській області.

Війська РФ захопили рекордну територію - подробиці

Понад те, російські війська встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року, захопивши близько 235 квадратних кілометрів території України, повідомляє Reuters.

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Видання зазначає, що темпи наступу досягли найвищих рівнів з моменту початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, коли російські сили швидко захоплювали великі території, але згодом були відкинуті на сході та півдні України. Лінія фронту залишалася майже незмінною протягом двох років, аж до початку активних бойових дій влітку 2024 року.

Згідно з інформацією військового аналітика фінської групи Black Bird Group Пасі Паройнена, у листопаді російська армія зуміла взяти під контроль близько 667 квадратних кілометрів території за останній тиждень. Він уточнює, що ці дані можуть включати зміни в територіях, які сталися ще в жовтні, але були зафіксовані лише пізніше.

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Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) також прогнозують, що російське військове командування, ймовірно, планує наступ на найпівденнішу частину Дніпропетровської області — область не анексована Росією.

У вівторок, 26 листопада, голова російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив, що Москва нібито готова до переговорів. Однак він чітко зазначив, що Росія не погодиться ні на заморожування нинішньої лінії фронту, ні на створення демілітаризованої зони.

Наришкін наголосив, на його думку, мир можливий лише після усунення причин, які, за його словами, змусили Росію почати війну проти України. Аналітики вважають, що такі заяви Кремля свідчать про те, що Москва наполягає на повній капітуляції України. Окрім того, російські чиновники знову заявили про свої вимоги щодо передачі їм чотирьох українських областей, які вони частково окупували.

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Україна готує відповідь на російський наступ - що відомо

Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський анонсував новий контрнаступ ЗСУ.

"Маємо зупинити противника. Але перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. Де і хто — побачите".

Минулого тижня джерело Kyiv Post в силах оборони України на правах анонімності розповіло, що російські війська намагаються взяти в оперативне оточення Курахове, прифронтове місто Донецької області на сході України. Таким чином вони намагаються замкнути місто, відрізавши ланцюжок логістичного сполучення по дорозі Костянтинопіль-Курахове.

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“Бої точаться в межах міста Курахове. Центральна частина міста знаходиться під вогневим контролем ворога”, - розповідає співрозмовник.

Російська армія продовжує активно штурмувати населені пункти малими тактичними групами за підтримки артилерії, РСЗВ та бронетехніки. Окрім цього, застосовується велика кількість дронів та засобів РЕБ. Інтенсивно працює авіація ворога.