Російська Федерація для ракетних ударів по Україні застосовує стратегічні бомбардувальники, які отримала від Києва у 1999-му році, встановили журналісти "Схем" (Радіо Свобода). Тоді Україна відправила Росії літаки Ту-160 і Ту-95МС, а також крилаті ракети Х-55, погасивши таким чином заборгованість за спожитий російський газ.

Україна віддала Росії стратегічні бомбардувальники та ракети − подробиці

Для ударів по Україні Москва використовує українські стратегічні бомбардувальники, які Київ передав їй у межах угоди в 1999 році.

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Журналісти "Схем" знайшли десять таких українських стратегічних літаків, яким Росія присвоїла нові назви:

"Микола Кузнецов" (раніше це був український літак з бортовим номером "10"),

"Василь Сенько" ("11");

"Олександр Новиков" ("12");

"Володимир Судець" ("15");

"Олексій Плохов" ("16");

"Андрій Туполев" ("18");

"Ігор Сікорський" ("22").

Український Ту-160, якому Москва присвоїла назву "Олексій Плохов". Фото: Радіо Свобода

Серед цих літаків щонайменше 6 – зараз перебувають у бойовому складі ворожої армії.

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Виявлені також і три літаки Ту-95МС: "Красноярськ", "Севастополь", "Ізборськ" – це нові назви, які держава-агресор присвоїла українським бомбардувальникам.

"Олександр Новиков", який був українським Ту-160. Фото: Радіо Свобода

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За угодою 1999 року, Україна відправила до Росії 8 важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55. Так Київ компенсував борг за російський газ на 275 млн доларів.

У висновках Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки зазначається, що вартість озброєння занизили в 10 разів.

Тоді літаки та ракети віддали без погодження з Верховною Радою України.

Літаки віддали Росії за газ - що каже Кучма, який тоді був президентом

Тодішній президент України Леонід Кучма прокоментував цю історію "Схемам". У своєму коментарі він зазначив, що навіть якби стратегічні бомбардувальники залишились на озброєнні України, це не значно би допомогло в захисті від РФ.

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"Росія має засоби ППО, здатні протистояти ракетам класу Х-55, у той час як величезні за розміром та відносно низькошвидкісні бомбардувальники ще у перші дні війни стали б легкою здобиччю російських засобів ураження як у повітрі, так і на аеродромах.

Стратегічна зброя навряд чи могла допомогти вирішенню стратегічних завдань України, і вона точно не вписувалася в український масштаб. В нас не було полігонів для випробувань ракет. Ми не мали навіть достатньої для експлуатації цих засобів територіальної протяжності – адже стратегічне озброєння потребує стратегічного простору"? – написав Кучма у відповідь на запит журналістів.

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Сили оборони вдарили по аеродрому та військовому заводу РФ

20 жовтня Сили оборони України вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2" у Липецькій області РФ.

Українські воїни також атакували завод Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області.

В районах обох об’єктів фіксувалися численні вибухи та відмічалася активна робота ворожої ППО.

У ніч проти 13 жовтня на аеродромі Оренбург-2 в Росії спалили військово-транспортний літак Ту-134. Раніше літак Ан-3 авіакомпанії "Борус" розбився у Республіці Саха (Якутія) Росії.

У ніч на 3 жовтня дрони СБУ, Сил спеціальних операцій та інших Сил оборони налетіли на аеродром "Борісоглєбськ" у Воронезькій області Росії.

На аеродромі були розміщені склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 і місця зберігання авіаційного пального.