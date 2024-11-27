Україна не створюватиме перешкод полякам у пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.

Про це йдеться у спільній заяві польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського та його українського колеги Андрія Сибіги.

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Пошук та ексгумація жертв Волинської трагедії − що треба знати

Радослав Сікорський повідомив, що Україна підтвердила відсутність будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт на своїй території та висловила готовність позитивно розглядати відповідні запити.

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Він зазначив, що Польща мобілізує свої інституції, зокрема Інститут національної пам'яті, аби враховувати українські вимоги.

Сибіга зауважив, що спільна українсько-польська робоча група має працювати "над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт".

У спільній заяві двох міністрів наголошується, що країни готові "розв’язати спірні питання нашого спільного минулого в ім’я загальнолюдських цінностей і в християнському дусі". Це стосується і питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

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Очільник польської дипломатії додав, що Польща підтримуватиме зусилля Києва на шляху до ЄС.

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Сікорський підсумував, що Польща скористається своїм головуванням у Раді ЄС для максимального пришвидшення процесу вступу України до Євросоюзу.

Польський міністр зауважив, що членство України в ЄС є стратегічним інтересом Польщі.

Конфлікт щодо ексгумації жертв Волинської трагедії − що відомо

"На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Варшава могла б шантажувати Київ тим, що передасть зброю лише тоді, коли Україна попросить вибачення за Волинську трагедію, але я такими методами не дію", − заявляв раніше польський президент Анджей Дуда.

Польська влада виступатиме проти вступу України до ЄС, допоки Київ не вирішить із Варшавою "Волинське питання".

9 жовтня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш укотре наголосив на важливості вирішення питання Волинської трагедії.

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Із січня 2025 року Польща головуватиме в Раді Європейського Союзу, тому визначатиме швидкість вступу України до ЄС.