Служба безпеки України та Національна поліція затримали 5 російських агентів, які 20 листопада цього року скоїли теракт у центральній частині Житомира.

СБУ ліквідувала терористичну групу в Житомирі − подробиці

Фігуранти дистанційно активували саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. Вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували в термосі, а детонацію здійснили віддалено за допомогою мобільного телефону.

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Фото: Служба безпеки України

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Агенти також встановили на місці теракту приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу.

Усі п’ятеро терористів діяли окремо один від одного. Серед них був 46-річний харків’янин, який двічі відбував покарання за розбій і грабіж.

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Ними виявилися дві мешканки Прилуцького району, яких російська спецслужба завербувала дистанційно.

Рецидивіст купував складники для вибухівки, які потім ховав у схроні.

Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали ці компоненти зі схрону та в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій.

Фото: Служба безпеки України

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Двоє інших встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали вибухівку та активували.

Яке покарання загрожує терористичній групі в Житомирі

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати наряд поліції

Служба безпеки України повідомляла про затримання російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада цього року.

Теракт спланували російські спецслужби. Для цього вони дистанційно залучили 43-річного мешканця Київщини, який вже 6 разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці.

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Перед встановленням "розтяжки" агент підпалив релейну шафу Укрзалізниці на околицях столиці та надіслав відео з підпалом куратору.

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