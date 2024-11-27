Національний банк України випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. БТР-4Е "Буцефал"".

Ця монета номіналом 5 гривень присвячена українській бойовій броньованій машині та продовжує серію, яка вшановує вітчизняну зброю та її творців.

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Монета "Українська бавовна. БТР-4Е "Буцефал"" - що відомо

"Буцефал" – це сучасний бронетранспортер, що відрізняється високим рівнем захисту, потужним озброєнням та чудовою мобільністю. Його розробка почалася ще у 2003 році.

На аверсі монети зображено стилізованого коня, ніби складеного з броньованих пластин, що символізує відвагу та незламність українського народу.

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Реверс прикрашає зображення бронетранспортера у бою. Монета виготовлена з нейзильберу тиражем 75 тисяч штук.

Придбати її можна буде з 11 грудня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.

НБУ презентував монету Сил логістики Збройних сил України

12 жовтня до Дня фахівців логістичного забезпечення ЗСУ Національний банк України увів в обіг пам’ятну монету "Сили логістики Збройних сил України" номіналом 10 гривень.

На реверсі по колу розміщені написи: "Сталева міць, непохитна воля!", "Сили логістики Збройних сил України".