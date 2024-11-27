На міжнародних змаганнях у Домініці в дисципліні занурення без ласт єдина представниця з України встановила новий абсолютний світовий рекорд — 82 метри.

Міжнародні змагання з фрідайвінгу за версією AIDA стартували 25 листопада на мальовничому острові Домініка, з гірськими ландшафтами та тропічними лісами.

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Змагання триватимуть шість днів: три з них відведені для занурень, а решта — для відновлення спортсменів після складних і енерговитратних нирків.

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Хоча Домініка зазвичай славиться сприятливими умовами для рекордів, цього разу погода випробовувала учасників.

25 листопада Катерина анонсувала рекордну глибину 82 метри в дисципліні CNF (Constant Weight No Fins) — занурення без ласт та додаткового обладнання. Але природа внесла свої корективи: за 10 хвилин до її занурення почався сильний дощ, який посилився прямо перед стартом.

Мені було складно підготуватися через дощ та вітер, щоб зробити правильний вдих. Адже це ключовий момент у фрідайвінгу. На глибині 30 метрів я вирішила не ризикувати та повернулася на поверхню, — розповіла Катерина.

На другий день змагань (26 листопада) Катерина повторила спробу в тій самій дисципліні. І хоча день знову був похмурим, перед самим зануренням українки, небо прояснилося. Катерина успішно виконала нирок, встановивши новий абсолютний світовий рекорд у дисципліні CNF — 82 метри!

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Цю перемогу я присвячую Україні, нашим захисникам і всім, хто підтримує нашу країну в цей нелегкий час, - зазначає Катя.

Попередній абсолютний рекорд був 80 м і також належав Катерині, який вона встановила в Калиматі на Чемпіонаті світу.

Це вже 6 світовий рекорд Катерини Садурської. За 2024 рік Катерині вдалось заглибити рекорд на 7 метрів.

Найближча суперниця нашої Каті - це Мірелла Кардашевич з Хорватії, якій вдавалась глибина максимальна 75 метрів. Тому цим рекордом українка зробила значний прорив для світового фрідайвингу.

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Катерина Садурська стала чемпіонкою світу в підводному плаванні

У жовтні українська спортсменка втретє тріумфувала та встановила новий рекорд у зануренні з моноластою.

У дисципліні "вільне занурення по тросу" українка пірнула на 95 м та здобула золоту нагороду змагань.

Дайверка втретє поспіль здобула медаль найвищого ґатунку на чемпіонатах світу.

Як спортсменка готувалася до ЧС

7 серпня ексклюзивно для Kyiv Post Катерина Садурська розповіла про підготовку до чемпіонату світу з фрідайвінгу.

Катерина занурювалась на глибину 97 м по тросу на чемпіонаті світу FIM, де виборола золоту медаль та встановила національний рекорд. А під час одного з тренувань Катерина пірнула на 100 метрів з моноластом.

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Читайте екслюзивну розмову зі спортсменкою у матеріалі Kyiv Post.