До Дня фахівців логістичного забезпечення ЗСУ Національний банк України увів в обіг пам’ятну монету "Сили логістики Збройних сил України" номіналом 10 гривень, повідомив НБУ.

Монета Сили логістики Збройних сил України − подробиці

Аверс є ідентичним з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

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На реверсі по колу розміщені написи: "Сталева міць, непохитна воля!", "Сили логістики Збройних сил України".

Головним елементом стало є зображення беретного знака Сил логістики ЗСУ, в основі якого стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладені схрещені мечі руків’ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, а також розташований вертикально жезл Меркурія.

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На тлі схематично зображені топографічні карти.

Презентували монету заступник голови Нацбанку Олексій Шабан і заступник командувача Сил логістики ЗСУ полковник Сергій Артамощенко.

"Важливість логістики для військової справи складно переоцінити, адже без неї не злетить жоден літак, не рушать танки, і головне – не можливі ні оборона, ні наступ", − зауважив Шабан.

За його словами, Сили логістики ЗСУ забезпечують українських військових усім необхідним для повноцінного опору агресору та майбутньої перемоги.

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Нацбанк відкарбує 10 млн таких монет, а частина тиражу, тобто 500 тис. штук, сформують у спеціально оформлені ролики по 25 монет.