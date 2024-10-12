До Дня фахівців логістичного забезпечення ЗСУ Національний банк України увів в обіг пам’ятну монету "Сили логістики Збройних сил України" номіналом 10 гривень, повідомив НБУ.
Монета Сили логістики Збройних сил України − подробиці
Аверс є ідентичним з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.
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На реверсі по колу розміщені написи: "Сталева міць, непохитна воля!", "Сили логістики Збройних сил України".
Головним елементом стало є зображення беретного знака Сил логістики ЗСУ, в основі якого стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладені схрещені мечі руків’ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, а також розташований вертикально жезл Меркурія.
На тлі схематично зображені топографічні карти.
Презентували монету заступник голови Нацбанку Олексій Шабан і заступник командувача Сил логістики ЗСУ полковник Сергій Артамощенко.
"Важливість логістики для військової справи складно переоцінити, адже без неї не злетить жоден літак, не рушать танки, і головне – не можливі ні оборона, ні наступ", − зауважив Шабан.
За його словами, Сили логістики ЗСУ забезпечують українських військових усім необхідним для повноцінного опору агресору та майбутньої перемоги.
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