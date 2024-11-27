Велика Британія і Франція можуть ввести війська в Україну в зв'язку з майбутнім поверненням Дональда Трампа в Білий дім у січні.

Чи будуть європейські країни розгортати свої війська в Україні − подробиці

Як повідомило в понеділок французьке видання Le Monde із посиланням на неназване британське військове джерело, дискусії про розгортання західних військ відновилися в листопаді, коли прем'єр-міністр Великої Британії Сер Кір Стармер відвідав Францію на урочистостях з нагоди річниці завершення Першої світової війни.

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«Між Великою Британією і Францією ведуться переговори про співпрацю в галузі оборони, зокрема, з метою створення твердого ядра союзників у Європі, зосередженого на Україні та ширшій європейській безпеці», – повідомило джерело Le Monde.

Видання також процитувало коментар міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в інтерв'ю BBC від 23 листопада, в якому він заявив, що Париж «не відкидає жодного варіанту» щодо розгортання військ в Україні.

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Le Monde зазначає, що «засекречені» дискусії були викликані поверненням Трампа на посаду президента і очікуваним зменшенням підтримки Києва з боку Вашингтона.

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Франція не бажає розгортати власні війська в Україні

Видання додало, що Париж не схвалив розгортання військ в Україні, хоча «пропозиції, очевидно, лежали на столі» протягом кількох місяців.

Однак наразі нічого не відомо про кількість військ, час і місце, де вони нібито будуть розміщені, що саме пропонується чи обговорюється.

Le Monde зазначає, що на початку цього року президент Франції Емманюель Макрон виступив за розгортання західних військ, і ця ідея зустріла жорсткий опір з боку інших європейських країн, таких як Німеччина, через побоювання ескалації у відносинах з Москвою.

Хоча Велика Британія і Франція тренують українських військових на своїй території, розгортання військ залишається під табу. Тим не менш, широко поширена думка, що в Україні вже перебувають західні радники, які допомагають коригувати й координувати удари Києва західною зброєю.