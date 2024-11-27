З 1 травня в Україні почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка.

Про це йдеться в наказі Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості.

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Україна впроваджує новий стандарт світлофорів − подробиці

Наказом вводить Держстандарт ДСТУ 4092:2024 "Світлофори дорожні". Він передбачає зміну відтінку зеленого сигналу на смарагдовий через краще сприйняття водіями.

Стрілки на світлофорах стануть шевронними для покращення видимості, а таймери зворотного відліку встановлять як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах.

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Впровадять і нові кнопки виклику сигналу світлофора та пристрої звукового сповіщення.

Держстандарт регулює параметри велосипедних та велопішохідних світлофорів, які доповнять піктограмою велосипеда, діаметр лінзи буде 100 мм для велосипедних доріжок і 200 мм, якщо світлофор встановили над дорогою.

Більшість світлофорів у столиці працюватимуть за умов блекауту. Наразі світлофори оснащують резервним живленням для роботи під час відключень електроенергії.

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Кількість ДТП з постраждалими цього року зросла на 11%

16 621 ДТП із постраждалими трапилось в Україні від початку 2024 року станом на жовтень.

Унаслідок аварій загинули 1 918 людей, а ще 20 862 дістали поранень.

Більшість ДТП з постраждалими − 80% − трапляється в населених пунктах, а ще 15% аварій трапилися на автодорогах державного значення.

Майже половина аварій в Україні сталася через порушення швидкості руху.