Європейський парламент на засіданні затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн.

Що відомо про новий склад Єврокомісії

Новий склад Європейської комісії затвердили 370 голосами "за". Проти голосували 282 і 36 – утрималися.

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Ще 36 європейських політиків утрималися, повідомляв кореспондент Укрінформу.

"Європа повинна боротися за свою свободу, щоб формувати своє майбутнє в нестабільному світі. Ми повинні інвестувати в наше процвітання і безпеку. І залишатися об'єднаними та вірними нашим цінностям. Я і моя команда будемо прагнути до цього кожного дня. Починаючи з першого дня", - зазначила фон дер Ляєн.