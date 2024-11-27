Європейський парламент на засіданні затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн.
Що відомо про новий склад Єврокомісії
Новий склад Європейської комісії затвердили 370 голосами "за". Проти голосували 282 і 36 – утрималися.
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Ще 36 європейських політиків утрималися, повідомляв кореспондент Укрінформу.
"Європа повинна боротися за свою свободу, щоб формувати своє майбутнє в нестабільному світі. Ми повинні інвестувати в наше процвітання і безпеку. І залишатися об'єднаними та вірними нашим цінностям. Я і моя команда будемо прагнути до цього кожного дня. Починаючи з першого дня", - зазначила фон дер Ляєн.
Europe must fight for its freedom to shape its future in an unstable world.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2024
We must invest in our prosperity and security.
And stay united and true to our values.
My team and I will strive for this every single day.
Starting from the very first day https://t.co/w1wwajkIUf
Урсулу фон дер Ляєн переобрали президенткою Єврокомісії
18 липня, більшістю голосів депутатів Європарламенту переобрали Урсулу фон дер Ляєн президенткою Єврокомісії на наступні 5 років.
З них за продовження мандату чинної керівниці Єврокомісії на наступні 5 років висловився 401 депутат.
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Водночас проти продовження мандату для фон дер Ляєн виступили 284 депутати, а утрималися –15.