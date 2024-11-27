Австрія може прийняти нову хвилю переселенців з України в разі загострення ситуації в країні, повідомив посол Австрії в Україні Арад Бенкьо.

Австрія готова прийняти нових біженців − подробиці

Посол зауважив, що висока мотивація українців інтегруватися, вивчати мову та брати участь в економічному житті робить процес прийому біженців керованим для країни.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Бенкьо зазначив, що інтеграція українських біженців не становить значних труднощів, оскільки українці демонструють високу мотивацію до вивчення мови та активної участі в економічному житті країни.

Advertisement

Водночас він звернув увагу на те, що значна частина біженців – це жінки з дітьми, що ускладнює процес інтеграції. Однак, за його словами, Австрія є гостинною країною, і він впевнений, що австрійці продемонструють свою доброту та готовність прийняти нову хвилю біженців.

Більше по темі З наступного року у Польщі Святвечір буде вихідним Також у країні збільшиться кількість торгових неділь.

Австрія буде допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно"

Австрія пообіцяла продовжити підтримувати український народ.

Україна раніше запросила Австрію долучитися до Коаліції розмінування та інвестувати у виробництво електронних засобів захисту цивільного населення від ракет і безпілотників.

Водночас Норвегія більше не надаватиме автоматичний притулок усім українцям. Норвезький уряд у вересні вже почав відмовляти деяким українцям у наданні тимчасового притулку.

Advertisement

Заявки кількох українських біженців відхилили, однак нікого не вислали з країни примусово, проте деяким українцям відмовили в наданні місця проживання.