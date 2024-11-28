В Індонезії, у провінції Північна Суматра, внаслідок зсувів, спричинених сильними дощами та повенями, загинуло щонайменше 27 осіб, повідомляє Reuters.

Зсуви ґрунту в Індонезії - що відомо

З минулого тижня провінцію заливають дощі, що призвело до раптових повеней та зсувів ґрунту у чотирьох районах.

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Стихія пошкодила будинки, мечеті та рисові поля.

Найбільше постраждало село Делі-Серданг, де зсув забрав життя 7 людей, ще 20 отримали поранення.

В інших районах провінції рятувальники знайшли тіла ще 20 загиблих, двоє людей вважаються зниклими безвісти.

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Повінь також затопила столицю провінції Медан, що призвело до затримки голосування на деяких виборчих дільницях під час регіональних виборів.

За прогнозами метеорологів, негода в Індонезії триватиме до кінця року.

Індонезія планує приєднатися до БРІКС − подробиці

25 жовтня очільник МЗС Індонезії заявив, що його країна хоче стати учасницею БРІКС.

"Приєднання Індонезії до БРІКС є проявом її незалежної й активної зовнішньої політики. Це не означає, що ми входимо до якогось блоку, але ми активно беремо участь у кожному форумі", − наголошував міністр.

Індонезія розглядає БРІКС як "інструмент" для просування інтересів глобального Півдня.

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БРІКС (англ. BRICS) – міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка).