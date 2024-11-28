За час повномасштабного вторгнення Росії, за різними оцінками, загинуло від 60 000 до 100 000 українських солдатів. Ще близько 400 000 дістали серйозні поранення, через які не можуть брати участь у бойових діях. Ці цифри базуються на даних розвідки, аналітичних звітах та інформації від військових чиновників, повідомляє The Economist.

Однак точність цих цифр важко перевірити, оскільки деякі солдати, які можуть вважатися зниклими безвісти або загиблими, не завжди відображаються в офіційній статистиці.

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Аналітики, посилаючись на дані сайту UA Losses, підрахували, що з початку війни загинуло щонайменше 60 435 українських солдатів, що становить понад 0,5% довоєнного населення України у віці 18-49 років.

Більше по темі Росія вдарила по Україні МБР РС-26 «Рубіж» - що відомо про цю ракету Kyiv Post дізнався все, що відомо про російську міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 «Рубіж», якою РФ нещодавно обстрілювала Україну.

The Economist зазначає, що ці цифри не є остаточними і можуть бути вищими, оскільки деякі дані, зокрема щодо віку солдатів, не завжди доступні.

Видання також посилається на звіт Wall Street Journal, у якому йдеться про те, що натепер загинуло до 200 000 російських солдатів.

Ці оцінки The Economist не включають дані про жертви серед цивільного населення, які, як стверджується, обчислюються «десятками тисяч».

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Kyiv Post звернувся за коментарями до джерел в українському Генеральному штабі та Головному управлінні розвідки (ГУР), але там відмовилися коментувати дані, опубліковані The Economist.

За оцінками The Economist від липня 2024 року, кількість втрат серед російських військових коливається від 106 000 до 140 000. Видання зазначає, що отримати точні дані про українські втрати складніше, оскільки союзники неохоче надають такі оцінки.

Загальна кількість жертв з обох сторін вже перевищила кількість солдатів, загиблих у В'єтнамській та Корейській війнах разом узятих, а втрати у війні Росії проти України наближаються до втрат США у Другій світовій війні. Крім того, втрати Росії в Україні вже перевищили загальну кількість російських солдатів, загиблих у всіх війнах з 1945 року.

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Тривалий час Київ не повідомляв про свої втрати, заявляючи, що ці цифри будуть оприлюднені після війни. Однак 25 лютого 2024 року під час пресконференції президент України Володимир Зеленський вперше озвучив кількість втрат українських військових – 31 000. Він також зазначив, що не може назвати точну кількість поранених і зниклих безвісти.

Як повідомляв Kyiv Post, у січні лідер правлячої партії Слуга народу Давид Арахамія заявив під час панельної дискусії, що втрати України у війні «набагато менші», ніж 100 000, хоча багато хто вважав, що вони були навіть більшими.