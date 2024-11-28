У Росії є ресурс на масовані атаки по території України до кінця зими, повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Росія готує масовані атаки на Україну до кінця зими − подробиці

Коваленко зазначив, що російські війська мають достатньо ресурсів, щоб продовжувати здійснювати масовані обстріли території України до кінця зими.

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За його словами, Росія не планує відходити від своєї нинішньої стратегії, а навпаки, продовжить агресивні дії. Водночас він зауважив, що Україна також активно протидіє російській агресії та буде відбивати всі атаки.

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Керівник ЦПД додав, що деякі особи, зокрема й ті, що мали українське громадянство, раніше поширювали дезінформацію про відсутність загрози масштабних російських атак на енергетичну систему України.

Тепер ці ж люди намагаються перекласти відповідальність за такі атаки на саму Україну.

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Масований ракетний удар по Україні 28 листопада − що відомо

У ніч проти 28 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по регіонах України.

Росія вдарила по території Волинської області, в регіоні ввели екстрені відключення світла.

Росія також вдарила ракетами й по території цивільного харківського підприємства. Усі удари здійснені по території одного з цивільних підприємств міста в Київському районі.

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Унаслідок ракетної атаки Житомир залишився без електропостачання.

У Хмельницькій області частково відсутнє електропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах, повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Через обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії на Львівщині 523 тис. абонентів лишилися без електропостачання.

У Рівненській області внаслідок атаки без електропостачання залишився 681 населений пункт, повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

У ніч проти 28 листопада ППО збила 79 крилатих ракет і 35 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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