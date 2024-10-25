Міністр закордонних справ Індонезії Сугіоно заявив, що його країна хоче стати учасницею БРІКС, повідомляє Reuters.
Індонезія планує приєднатися до БРІКС − подробиці
"Приєднання Індонезії до БРІКС є проявом її незалежної й активної зовнішньої політики. Це не означає, що ми входимо до якогось блоку, але ми активно беремо участь у кожному форумі", − наголосив міністр.
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Сугіоно зауважив, що БРІКС відповідає урядовим програмам чинного президента Прабово Субіанто, зокрема щодо продовольчої та енергетичної безпеки, вирішення проблеми бідності, а також розвитку людських ресурсів.
Індонезія розглядає БРІКС як "інструмент" для просування інтересів глобального Півдня.
Наразі членами цієї групи є такі країни:
- Бразилія;
- Китай;
- Єгипет;
- Ефіопія;
- Індія;
- Іран;
- Росія;
- Саудівська Аравія;
- Об'єднані Арабські Емірати;
- Південна Африка;
- Ефіопія.
Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до блоку БРІКС
20 серпня азербайджанський уряд подав заявку на вступ до блоку БРІКС.
3 липня в межах саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані прийняли "Спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджанською Республікою та Китайською Народною Республікою".
Анкара розглядає співпрацю з членами БРІКС. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив бажання Туреччини вступити до БРІКС, проте не надав подробиць.
БРІКС (англ. BRICS) – міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка).