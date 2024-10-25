Міністр закордонних справ Індонезії Сугіоно заявив, що його країна хоче стати учасницею БРІКС, повідомляє Reuters.

Індонезія планує приєднатися до БРІКС − подробиці

"Приєднання Індонезії до БРІКС є проявом її незалежної й активної зовнішньої політики. Це не означає, що ми входимо до якогось блоку, але ми активно беремо участь у кожному форумі", − наголосив міністр.

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Сугіоно зауважив, що БРІКС відповідає урядовим програмам чинного президента Прабово Субіанто, зокрема щодо продовольчої та енергетичної безпеки, вирішення проблеми бідності, а також розвитку людських ресурсів.

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Індонезія розглядає БРІКС як "інструмент" для просування інтересів глобального Півдня.

Наразі членами цієї групи є такі країни:

Бразилія;

Китай;

Єгипет;

Ефіопія;

Індія;

Іран;

Росія;

Саудівська Аравія;

Об'єднані Арабські Емірати;

Південна Африка;

Ефіопія.

Азербайджан подав офіційну заявку на вступ до блоку БРІКС

20 серпня азербайджанський уряд подав заявку на вступ до блоку БРІКС.

3 липня в межах саміту Шанхайської організації співробітництва в Астані прийняли "Спільну декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджанською Республікою та Китайською Народною Республікою".

Анкара розглядає співпрацю з членами БРІКС. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив бажання Туреччини вступити до БРІКС, проте не надав подробиць.

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БРІКС (англ. BRICS) – міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка).