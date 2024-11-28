Також він наголосив на спільній зацікавленості у зупиненні російської агресії.

Ця допомога покликана захистити українців від руйнівних авіанальотів Росії, особливо в умовах наближення зими.

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Передачу установок міністр анонсував ще у вересні.

Нідерланди надали Україні радарну систему до ЗРК Patriot

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс раніше заявляв, що Україна може незабаром отримати три пускові установки до ЗРК "Patriot" та вже отримала радарну систему.

Нідерланди та інші країни передали різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.

10 вересня міністр заявляв, що Україна може завдавати ударів по всій території Росії зброєю, яку надає його країна. Дозвіл поширили і на застосування F-16.