Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot.

Передачу установок міністр анонсував ще у вересні.

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Україна отримала три пускові установки для Patriot 

Ця допомога покликана захистити українців від руйнівних авіанальотів Росії, особливо в умовах наближення зими.

Брекельманс підкреслив важливість захисту людських життів та критичної інфраструктури.

Також він наголосив на спільній зацікавленості у зупиненні російської агресії.

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Нідерланди надали Україні радарну систему до ЗРК Patriot

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс раніше заявляв, що Україна може незабаром отримати три пускові установки до ЗРК "Patriot" та вже отримала радарну систему.

Нідерланди та інші країни передали різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.

10 вересня міністр заявляв, що Україна може завдавати ударів по всій території Росії зброєю, яку надає його країна. Дозвіл поширили і на застосування F-16.

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