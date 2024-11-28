Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot.
Передачу установок міністр анонсував ще у вересні.
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Україна отримала три пускові установки для Patriot
Ця допомога покликана захистити українців від руйнівних авіанальотів Росії, особливо в умовах наближення зими.
Брекельманс підкреслив важливість захисту людських життів та критичної інфраструктури.
Також він наголосив на спільній зацікавленості у зупиненні російської агресії.
Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 28, 2024
Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.
Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11
Нідерланди надали Україні радарну систему до ЗРК Patriot
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс раніше заявляв, що Україна може незабаром отримати три пускові установки до ЗРК "Patriot" та вже отримала радарну систему.
Нідерланди та інші країни передали різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.
10 вересня міністр заявляв, що Україна може завдавати ударів по всій території Росії зброєю, яку надає його країна. Дозвіл поширили і на застосування F-16.