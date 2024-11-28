Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) з початку повномасштабного вторгнення року надав гуманітарної допомоги українським дітям на 1 млрд доларів, повідомляє Інтерфакс Україна, цитуючи керівника представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніра Мамедзаде.

ЮНІСЕФ допоміг українським дітям на $1 млрд − подробиці

Мунір Мамедзаде зазначив, що ЮНІСЕФ працював в Україні ще до початку повномасштабної війни, займаючись питаннями розвитку та гуманітарної допомоги.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Наявність представництв у регіонах значно полегшила організацію оперативної реакції на виклики війни та залучення додаткових ресурсів для допомоги дітям. За словами Мамедзаде, за цей період ЮНІСЕФ мобілізував понад 1 млрд доларів США для України та сусідніх країн, куди перемістилися українські біженці.

Advertisement

Наразі запит про гуманітарну допомогу для України від ЮНІСЕФ становить 496 млн доларів, 70% цієї суми профінансовані.

Наступного року ЮНІСЕФ знизить гуманітарний запит порівняно з цим роком на 20% і збільшити плани й запити щодо системної роботи, зокрема щодо компонента мандата про розвиток, який містить питання системи соцзахисту.

Ірландія виділила €36 млн на гуманітарну підтримку України та її сусідів

У вересні прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс і міністр закордонних справ і оборони країни Міхал Мартін оголосили про новий пакет гуманітарної допомоги для України та її сусідів на 36 млн євро.

Advertisement

Канада раніше виділяла 5,7 млн доларів на роботу гуманітарних організацій із підтримки українських дітей.

Асоціація інноваційної та цифрової освіти разом ЮНІСЕФ та Міністерством освіти і науки розпочали реалізовувати масштабний проєкт з психосоціальної підтримки учнів закладів професійної та фахової передвищої освіти.