Україна просила західних партнерів укомплектувати та оснастити 10 військових бригад. Проте Захід повністю забезпечив лише 2,5 бригади.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

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Укомплектування бригад: президент назвав проблему

За словами президента, проблема України полягає саме в забезпеченні військових зброєю та технікою, а не в кількості бійців.

«Вони (партнери - ред.) говорять про мобілізацію, але реальна проблема з 10 бригадами, які наші партнери не оснастили, я дуже просив їх більше року тому, що нам потрібно оснастити ці бригади. Ми ухвалили це рішення зі Сполученими Штатами та з європейськими союзниками, і на сьогодні Європа і Сполучені Штати повністю оснастили дві з половиною бригади», - розповів Володимир Зеленський.

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Президент додав, що це сталося через «якусь бюрократію, якісь рішення, деякі не вважають пріоритетом» та додав, що «на цій війні завжди так».

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«Хтось запитав мене про мобілізацію, і я не хочу стверджувати, що це позиція деяких лідерів у Європі. Мовляв, потрібні молоді люди тощо. І я відповів: ви хочете, щоб хтось ішов на смерть без зброї?», - сказав глава держави.

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За його словами, рішення про кількість військовослужбовців в Україні ухвалюють, враховуючи необхідність зберегти якомога більше життів.

Завершення «гарячої фази війни» в обмін на членство НАТО

Також в інтерв'ю Sky News Володимир Зеленський припустив, що гаряча фаза війни може закінчитися, якщо Україна приєднається до НАТО, навіть якщо окуповані території не будуть повернуті негайно.

Він вважає, що угода про припинення вогню може бути досягнута, якщо підконтрольну Україні територію буде взято «під парасольку НАТО». Це дасть змогу згодом продовжити повернення окупованих регіонів дипломатичним шляхом.

Як пише Укрінформ, журналіст попросив Зеленського прокоментувати повідомлення про те, що одним із планів новообраного президента США Трампа щодо припинення війни може бути відмова України від захоплених Росією територій в обмін на вступ до НАТО.

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Володимир Зеленський зазначив, що членство в Альянсі має стосуватися неокупованих частин країни, щоб покласти край «гарячій фазі війни» - за умови, що в самому запрошенні до Альянсу будуть зафіксовані міжнародно визнані кордони України.

«Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, то повинні взяти під парасольку НАТО територію України, яку контролюємо. Ми повинні зробити це швидко. І тоді Україна зможе повернути їх (окуповані території, - ред.) дипломатичним шляхом», - сказав президент.

За його словами, припинення вогню необхідне, аби «гарантувати, що Путін не повернеться», а НАТО має «негайно» прикрити ту частину України, яка залишається під контролем Києва.