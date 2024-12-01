До Києва прибув новий президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Про це він повідомив у соцмережі Х.
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Разом з очільником Євроради приїхали висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Євросоюзу Марта Кос.
Високопосадовці ЄС прибули до Києва: деталі візиту
«Від першого дня війни, ЄС стояв на стороні України. З першого дня нашого мандату, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку народу України. Гордий бути в Києві разом з Каєю Каллас та Мартою Кос», - написав Антоніу Кошта.
From day one of the war, the EU has stood by the side of Ukraine.— António Costa (@eucopresident) December 1, 2024
From day one of our mandate, we are reaffirming our unwavering support to the Ukrainian people.
Proud to be in Kyiv with @kajakallas and @Marta1Kos. pic.twitter.com/hlBxXCVVh7
Нова висока представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас зазначила, що Євросоюз хоче перемоги України.
«Під час мого першого візиту після вступу на посаду моє послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми зробимо для цього все, що буде потрібно», - зауважила нова головна європейська дипломатка.
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It is a privilege to be in Kyiv alongside @eucopresident Costa and Commissioner Kos.— Kaja Kallas (@kajakallas) December 1, 2024
In my first visit since taking up office, my message is clear: the European Union wants Ukraine to win this war.
We will do whatever it takes for that. pic.twitter.com/swv1ZVAlyL
Новий склад Єврокомісії
29 листопада колишній президент Європейської ради Шарль Мішель передав повноваження новому керівнику Антоніу Кошті.
Офіційно він почав виконувати обов’язки на новій посаді з 1 грудня цього року, разом із новим складом Європейської комісії.
Кандидатуру Каї Каллас на посаду високого представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики погодили на саміті Євросоюзу у червні. Вона замінила на цій посаді Жозепа Борреля.