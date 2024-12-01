До Києва прибув новий президент Європейської ради Антоніу Кошта. Про це він повідомив у соцмережі Х. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Разом з очільником Євроради приїхали висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Євросоюзу Марта Кос. Високопосадовці ЄС прибули до Києва: деталі візиту «Від першого дня війни, ЄС стояв на стороні України. З першого дня нашого мандату, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку народу України. Гордий бути в Києві разом з Каєю Каллас та Мартою Кос», - написав Антоніу Кошта. Advertisement

From day one of the war, the EU has stood by the side of Ukraine.



From day one of our mandate, we are reaffirming our unwavering support to the Ukrainian people.



Proud to be in Kyiv with @kajakallas and @Marta1Kos. pic.twitter.com/hlBxXCVVh7 — António Costa (@eucopresident) December 1, 2024

Нова висока представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас зазначила, що Євросоюз хоче перемоги України. «Під час мого першого візиту після вступу на посаду моє послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми зробимо для цього все, що буде потрібно», - зауважила нова головна європейська дипломатка. Більше по темі У Польщі серед українських мігрантів відсоток безробітних менший, ніж серед поляків Опитування, проведене Народним Банком Польщі показує, що серед українських мігрантів і біженців безробітних значно менше, ніж серед, власне, поляків.

It is a privilege to be in Kyiv alongside @eucopresident Costa and Commissioner Kos.



In my first visit since taking up office, my message is clear: the European Union wants Ukraine to win this war.



We will do whatever it takes for that. pic.twitter.com/swv1ZVAlyL — Kaja Kallas (@kajakallas) December 1, 2024