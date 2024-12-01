До Києва прибув новий президент Європейської ради Антоніу Кошта. 

Про це він повідомив у соцмережі Х.

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Разом з очільником Євроради приїхали висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас та комісарка з розширення Євросоюзу Марта Кос. 

Високопосадовці ЄС прибули до Києва: деталі візиту

«Від першого дня війни, ЄС стояв на стороні України. З першого дня нашого мандату, ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку народу України. Гордий бути в Києві разом з Каєю Каллас та Мартою Кос», - написав Антоніу Кошта.

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Нова висока представниця ЄС з закордонних справ Кая Каллас зазначила, що Євросоюз хоче перемоги України. 

«Під час мого першого візиту після вступу на посаду моє послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. Ми зробимо для цього все, що буде потрібно», - зауважила нова головна європейська дипломатка.

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Опитування, проведене Народним Банком Польщі показує, що серед українських мігрантів і біженців безробітних значно менше, ніж серед, власне, поляків.

Новий склад Єврокомісії 

29 листопада колишній президент Європейської ради Шарль Мішель передав повноваження новому керівнику Антоніу Кошті. 

Офіційно він почав виконувати обов’язки на новій посаді з 1 грудня цього року, разом із новим складом Європейської комісії.

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Кандидатуру Каї Каллас на посаду високого представника ЄС з безпекової та зовнішньої політики погодили на саміті Євросоюзу у червні. Вона замінила на цій посаді Жозепа Борреля.

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