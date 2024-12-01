Попри спроби поліцейських розігнати акцію протесту у Тбілісі у ніч на перше грудня, мітинги ще тривають.
Про це повідомляє News Georgia.
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У Тбілісі тривають протести
Силовики застосовують проти демонстрантів водомети та сльозогінний газ.
Зазначається, що учасники акції протесту поступово відійшли від проспекту Руставелі й зараз перебувають на проспекті Чавчавадзе біля першого корпусу Тбіліського державного університету. Кілька днів тому на цьому місці правоохоронці знесли наметове містечко мітингувальників.
За даними SOVA, під час протестів цієї ночі були затримані кілька людей. Зокрема продюсер грузинської служби Радіо Свобода Беку Берадзе.
Загалом за перші дві ночі протестів поліція затримала близько 150 учасників.
Грузія Online пише, на проспекті Чавчавадзе мітингувальники розпалили вогнище і привезли на місце шини. Учасники акції забезпечують один одного їжею.
Причина протестів у Грузії
Люди вийшли на мітинг після того, як грузинська влада вирішила відмовитися від переговорів про вступ країни до ЄС до 2028 року.
Не згодні з політикою влади також мітингували 29 та 30 листопада. Тоді поліція силою розігнала демонстрантів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення мандату. Мовляв, парламент, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника.
Вибори президента мають відбутися 14 грудня. Інавгурація запланована на 29 грудня.
Після рішення «Грузинської мрії» відтермінувати процес інтеграції з ЄС США вирішили призупинити стратегічне партнерство з Грузією.
«Рішення «Грузинської мрії» призупинити процес вступу Грузії до ЄС суперечить обіцянці грузинському народу, закріпленій у Конституції країни, щодо повної інтеграції до Європейського Союзу та НАТО», - йдеться в повідомленні Державного департаменту США.