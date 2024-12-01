Зазначається, що учасники акції протесту поступово відійшли від проспекту Руставелі й зараз перебувають на проспекті Чавчавадзе біля першого корпусу Тбіліського державного університету. Кілька днів тому на цьому місці правоохоронці знесли наметове містечко мітингувальників.

Силовики застосовують проти демонстрантів водомети та сльозогінний газ.

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Про це повідомляє News Georgia.

Попри спроби поліцейських розігнати акцію протесту у Тбілісі у ніч на перше грудня, мітинги ще тривають.

За даними SOVA, під час протестів цієї ночі були затримані кілька людей. Зокрема продюсер грузинської служби Радіо Свобода Беку Берадзе.

Загалом за перші дві ночі протестів поліція затримала близько 150 учасників.

Грузія Online пише, на проспекті Чавчавадзе мітингувальники розпалили вогнище і привезли на місце шини. Учасники акції забезпечують один одного їжею.