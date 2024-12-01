У Кремлі відреагували на наступ сирійських опозиційних сил на контрольовану режимом президента Сирії Башара Асада територію країни і висловили зацікавленість у використанні Сирійського мирного процесу для врегулювання ситуації.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Реакція Росії на повстання в Сирії

У зведенні зазначається, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 29 листопада, що наступ сирійських опозиційних сил є «посяганням на суверенітет Сирії», Росія ж виступає за відновлення сирійською владою «конституційного порядку» в країні.

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30 листопада міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров провів телефонну розмову із своїм колегою з Туреччини Хаканом Фіданом, щоб обговорити ситуацію в Сирії.

У російському МЗС заявили, що обидві сторони висловили серйозну стурбованість «небезпечним розвитком подій» у провінціях Алеппо та Ідліб. Лавров і Фідан обговорили необхідність координації спільних російсько-турецьких дій для стабілізації ситуації насамперед у рамках Сирійського мирного процесу, який Росія, Туреччина та Іран розпочали в грудні 2016 року.

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Сирійський мирний процес – політичний процес, що конкурує з Женевським процесом під егідою ООН відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2245, зазначили в ISW.

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Того ж дня глава МЗС Ірану Аббас Аракчі також ініціював телефонну розмову із Лавровим, під час якої вони висловили «надзвичайну стурбованість» щодо «небезпечної ескалації» у Сирії. Обидва міністри погодилися активізувати спільні зусилля зі стабілізації і перегляду ситуації у рамках Сирійського мирного процесу.

«Залишається незрозумілим, чи зможе Кремль розгорнути додаткові ресурси для підтримки режиму президента Сирії Башара Асада, враховуючи високий темп і оперативні вимоги до Росії для продовження операцій в Україні - пріоритетному для Кремля театрі воєнних дій», – зауважили аналітики.

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Вони додали, що у 2022 році Росія вивела системи С-300 із Сирії, ймовірно, для використання їх в Україні. У березні того ж року Інститут зібрав непідтверджені повідомлення про те, що РФ вивела російських солдатів та бойовиків ПВК «Вагнера» із Сирії, можливо, для підтримки операцій російської армії в Україні.

Війська Башара Асада вийшли з Алеппо

30 листопада сирійські повстанці на чолі з опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо.

Урядові війська заявили, що тимчасово відходять з міста. Вони кажуть про підготовку контрнаступу проти опозиційних угрупувань.

Сирійські повстанці розпочали наступ проти урядових військ Башара Асада 28 листопада. Це перший масштабний наступ з березня 2020 року, коли РФ та Туреччина домовились про припинення вогню в регіоні.

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Повстанці з угрупування «Хаят Тахрір аш-Шам» заявили, що їхні дії є відповіддю на посилення бомбардувань з боку російської та сирійської авіації.